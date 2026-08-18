Brasil decidió devolver a Paraguay el cañón “Cristiano”, afirma O Globo

El Gobierno de Brasil acordó la devolución a Paraguay del legendario “Cañón Cristiano”, uno de los símbolos más caros de la resistencia paraguaya durante la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), según publicó el medio basileño O Globo.

La decisión fue adoptada a finales de julio durante una reunión cumbre entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, los comandantes de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro.

La reactivación de las tratativas para la restitución del pesado artefacto, que actualmente se encuentra resguardado en el Museo Histórico Nacional, en el centro de Río de Janeiro, se originó a raíz de unas polémicas declaraciones del propio mandatario brasileño.

En julio, al referirse a la Guerra de la Triple Alianza, Lula señaló que “a nosotros nos gusta la paz, pero un buen día Paraguay decidió invadir a Brasil”. Dicha afirmación generó la reacción oficial -aunque tardía- del Gobierno paraguayo, que renovó formalmente el pedido de repatriación de la pieza histórica.

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A pesar de que el presidente Lula ya dio el visto bueno político para la entrega, la materialización del traslado aún debe sortear diversos carriles burocráticos y técnicos, dice el medio brasileño.

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Las negociaciones formales y las condiciones definitivas para la restitución quedarán ahora a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

Paraguay no fue notificado sobre devolución del cañón “Cristiano”

Ante esta noticia, desde la Cancillería nacional indicaron que, de momento, Paraguay no fue notificado formalmente sobre esta decisión.