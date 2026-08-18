Neymar de baja en Santos para el duelo decisivo de la Copa Sudamericana

Neymar y el centrodelantero Gabigol son las grandes ausencias en la expedición santista al estadio Bellavista en la ciudad de Ambato, a 2.600 metros de altitud, para la vuelta de esta eliminatoria.

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La semana pasada, en la ida en Vila Belmiro, el 10 dio dos asistencias en el triunfo 2-1 del Santos sobre Macará.

La ausencia de Neymar, limitado por una serie de problemas físicos en los últimos tiempos, responde a una “decisión técnica” por “control de carga”, dijo a la AFP una fuente del club.

El domingo pasado, en la 23ª jornada del Brasileirão, el astro de 34 años jugó el partido completo en una victoria 3-0 del Santos a domicilio sobre el Vasco da Gama.

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Ese resultado permitió al viejo club de Pelé salir de la zona de descenso. Después de la resolución de su cruce con el Macará, el Santos enfrentará el domingo a Mirassol.

El miércoles de la próxima semana abrirá su eliminatoria contra el Palmeiras, líder en la liga, en los cuartos de final de la Copa Brasil.