Rodri, tras firmar hasta 2030: “El Barça era mi primera opción”

“El Barcelona es un grandísimo club, ha sido un referente por su filosofía de juego y los valores que representa. Tenía alguna otra opción más, pero el Barcelona era mi primera opción y así se lo hice entender a Joan Laporta y a la junta directiva”, afirmó en la presentación oficial como nuevo jugador del club español.

Lea más: El Barça asesta un golpe en el mercado con el campeón mundial Rodri

Tras llegar el lunes a Barcelona, pasar este martes el reconocimiento médico en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, firmar su nuevo contrato y compartir una comida con directivos y ejecutivos del club, el centrocampista madrileño dio más detalles sobre su decisión de fichar por el Barça.

🔵🔴 Rodri: "Tenía otra opción pero para mí Barcelona era la primera opción"



💬 "El Barcelona siempre para mí ha sido un referente por su manera de entender el fútbol y los valores que representa" pic.twitter.com/nMaKa6p3oK — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 18, 2026

De agradecimientos y motivos puramente deportivos

En primer lugar, tuvo palabras de agradecimiento hacia el City, que, según subrayó, le ha dado “todo” y al que siempre estará “agradecido”.

Rodri, que no confirmó directamente el interés del Real Madrid, aunque admitió que recibió propuestas de clubes “muy importantes”, explicó que el motivo de su fichaje por el club azulgrana siempre fue deportivo.

“Junto a mi familia y mi gente tomamos la decisión que creemos que es la mejor. Los motivos los guardo para mí, pero yo siempre he dicho que mis motivos siempre son deportivos y por ahí van las cosas”, desveló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El maestro del espacio-tiempo llega a Barcelona ⏱️ pic.twitter.com/NnZwJ39SLm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 18, 2026

Seducido por Flick y listo para liderar a la nueva generación

También señaló que cuando habló con el técnico azulgrana, Hansi Flick, este le trasladó “ilusión”.

“Es un entrenador que me motiva mucho poder entrenar con él. Tiene una idea valiente que me atrae mucho en este momento de mi carrera. Tengo margen de mejora y él me puede completar al máximo. Es un entrenador transparente, que te dice lo que quiere”, argumentó.

A sus 30 años, el mejor jugador del pasado Mundial llega a un vestuario “joven”, por lo que cree que su experiencia puede “ayudar” a los jugadores barcelonistas.

En este sentido, mencionó al también centrocampista Marc Bernal, de 19 años, de quien dijo que “podrá crecer” a su lado.

Venimos de verdad.

Venimos con intención. pic.twitter.com/F7tLVKYU9b — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 18, 2026

Pese a la juventud del plantel que dirige Hansi Flick, Rodri resaltó que se trata de un grupo de jugadores que “está creciendo muchísimo” en las últimas temporadas, algo que, a su juicio, se ha demostrado tanto en LaLiga como en la Liga de Campeones.

“Uno de los motivos de venir aquí no es solo el presente sino la proyección del proyecto. El centro del campo del Barça es espectacular, pero tenemos mucho talento en todas las líneas. Vengo con ganas de seguir mejorando”, puntualizó.

“Estamos creando un equipo para ganar en Europa, en España... Estoy deseando que todos los objetivos se cumplan a final de temporada”, agregó.

Reencuentro mundialista y cuenta atrás para debutar

Rodri indicó que ha gozado de un “gran recibimiento” por parte del vestuario azulgrana. En el Barça, coincidirá con siete compañeros de la selección española con los que recientemente conquistó el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá: Joan García, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Olmo, Eric Garcia y Lamine Yamal.

Sobre el delantero de Mataró, destacó que “es un jugador que entiende el fútbol de manera colectiva” y que, en su opinión, “tiene una proyección increíble” para ser el mejor del mundo.

El exjugador del City, que estará en la presentación del primer equipo azulgrana en el Trofeo Joan Gamper, dijo que está preparado para ejercitarse junto a sus nuevos compañeros, a pesar de la pequeña intervención en la espalda a la que fue sometido después del Mundial.

“Estoy para entrenar con el equipo y, cuando el entrenador lo considere y haya cogido ritmo, ya estaré para jugar. Espero que sea lo antes posible”.

Fuente: EFE