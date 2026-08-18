Tottenham cede al arquero Vicario a Juventus

El italiano Guglielmo Vicario, de 29 años, reemplazará en principio en el arco a Michele Di Gregorio para la nueva temporada de la Serie A y la Europa League, ya que Juventus no consiguió clasificarse a la Liga de Campeones.

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“Hay otro nuevo bianconero en Turín”, escribió Juve en un comunicado. “¡Bienvenido a Juventus, Guglielmo!”, apuntó.

En el Tottenham, Vicario se vio relegado el pasado curso a la suplencia en beneficio de Antonin Kinsky, en una temporada complicada para el equipo londinense, que se salvó del descenso de categoría en la última fecha.

Vicario había llegado al Tottenham en 2023 desde el Empoli, tras pasar antes por el Udinese, la Unione Venezia, el Peruggia y el Cagliari.

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Con el elenco de la Premier League disputó 117 partidos, dejando el arco imbatido en 29 ocasiones, y tuvo un papel destacado en la conquista de la Europa League en 2025.