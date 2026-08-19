El PSG no podrá debutar en Liga en su estadio por el mal estado del césped

"Informada el 17 de agosto por el París Saint-Germain sobre el estado del césped del Parque de los Príncipes, la LFP dispuso la mañana de este 19 de agosto la visita de un estudio técnico (...) Al término de este examen, se constató que el estado actual del césped no permitía garantizar la seguridad de los jugadores", informó la Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa.

La LFP señaló que, ante la imposibilidad de que el PSG encontrase un estadio alternativo, el partido de la primera jornada de Liga se jugará en el Roazhon Park del Rennes, el rival al que debía de haber recibido en el Parque de los Príncipes.

El encuentro se disputará este domingo 23 de agosto a las 20:45 hora local (19:45 GMT).