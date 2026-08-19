Tony Sanabria llega a Porto Alegre para vincularse al Inter

Luego de cumplir toda su carrera en Europa, el atacante Arnaldo Antonio Sanabria, tendrá su primera experiencia en nuestro continente en filas del Inter de Porto Alegre, compitiendo nada menos que en el Brasileirão, el torneo más competitivo de la región y probablemente el segundo más atractivo del mundo, detrás de la Premier League inglesa.

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El sanlorenzano Tony Sanabria hizo sus primeros pasos en el Sporting Florida y San Toñito de la Ciudad Universitaria, tuvo un breve paso en la escuela de fútbol de Cerro Porteño, hasta que por cuestiones familiares y laborales tuvieron que viajar a España.

En la Madre Patria, el destacado futbolista estuvo en las formativas del Barcelona, para luego militar en Sassuolo, Roma, Sporting de Gijón, Betis, Genoa, Torino y Cremonese.

El Inter, que bajó a la Serie B en 2016, ocupa actualmente el puesto 16 del Brasileirão, es decir que se encuentra al borde del descenso, con 24 puntos en 23 presentaciones. En este torneo descienden cuatro clubes. Los que se encuentran en la zona roja son Mirassol (23), Remo (23), Vasco da Gama (22) y Chapecoense (11), que está prácticamente sentenciado.

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Pese a su flojo presente deportivo, el Colorado gaúcho cuenta con un rico historial, como la conquista del Mundial de Clubes de la FIFA (2006), dos ediciones de la Copa Libertadores (2006 y 2010), una Copa Sudamericana (2008), dos Recopa Sudamericana (2007 y 2011), tres Brasileirão (1975, 1976 y 1979), una Copa Brasil (1992) y 46 cetros estaduales.