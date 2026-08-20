4-1. El argentino Martínez lleva al Mixco al triunfo con un doblete ante el Umecit

El delantero argentino de 35 años se hizo presente en el marcador al minuto 16 y nuevamente al 25, lo que le permitió al Mixco encaminar su primera victoria del certamen de la Confederación del Norte, Centroamérica y El Caribe de Fútbol (Concacaf).

El duelo de esta noche, entre debutantes internacionales, tuvo lugar en el estadio El Trébol de la Ciudad de Guatemala, sede que el Mixco tuvo que utilizar ya que su estadio, Santo Domingo de Guzmán, no fue habilitado por la Concacaf.

Los otros dos tantos para el Mixco fueron obra de Lynner García, al minuto 20, y de Yonatan Pozuelos, al 34, mientras que el cuadro panameño descontó a media hora del pitido final con un tanto de Emmanuel Gómez.

El resultado, sin embargo, sirve de poco para el equipo guatemalteco, dirigido por el entrenador Fabricio Benítez, ya que cuenta con posibilidades casi nulas de trepar al segundo lugar y avanzar a la siguiente fase del torneo regional.

Para ello, tendría que ganar en su último encuentro, ante el Alianza panameño, y esperar que el Olimpia hondureño no gane sus dos encuentros pendientes, además de mejorar en su diferencia de goles recibidos.

El Umecit culminó oficialmente su participación en el torneo con cuatro derrotas en igual número de partidos, incluida la caída esta noche en Guatemala ante el Mixco, prácticamente sin oportunidades claras de gol en los 90 minutos pese a que durante varios tramos del encuentro tuvo mayor control de la pelota.

Actualmente el grupo C es liderado por el Saprissa, de Costa Rica, con nueve puntos, seguido del Olimpia, con seis unidades, y el Alianza, que suma tres. Los dos primeros puestos clasificarán a los cuartos de final, con el objetivo de buscar uno de los seis boletos a la Liga de Campeones de la Concacaf el próximo año.

Con excepción del Municipal, el resto de los equipos guatemaltecos participantes en la Copa Centroamericana —Xelajú, Antigua y el propio Mixco— se encuentran en las últimas posiciones de sus respectivos grupos de la Copa Centroamericana.