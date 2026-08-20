A qué hora juega hoy Olimpia vs. Vasco y dónde ver en vivo por la Copa Sudamericana 2026

Olimpia disputa hoy la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez enfrenta a Vasco da Gama en busca de la clasificación. El partido, una semana después del empate sin goles en Río de Janeiro, empieza a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Arbitra Esteban Ostojich con VAR de Antonio García (uruguayos). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Vasco: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

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Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

Olimpia vs. Vasco: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

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Olimpia vs. Vasco: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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