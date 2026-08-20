A qué hora juega hoy Olimpia vs. Vasco y dónde ver en vivo por la Copa Sudamericana 2026

Olimpia disputa hoy la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez enfrenta a Vasco da Gama en busca de la clasificación. El partido, una semana después del empate sin goles en Río de Janeiro, empieza a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Arbitra Esteban Ostojich con VAR de Antonio García (uruguayos). Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Olimpia vs. Vasco: ¿A qué hora es hoy el partido?
Paraguay: 19:00 horas
Argentina: 19:00 horas
Brasil: 19:00 horas
Uruguay: 19:00 horas
Chile: 18:00 horas
Ecuador: 17:00 horas
Colombia: 17:00 horas
Perú: 17:00 horas
Venezuela: 18:00 horas
Bolivia: 18:00 horas
El Salvador: 16:00 horas
México: 16:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
Estados Unidos - Este: 18:00 horas
España: 00:00 horas
Bélgica: 00:00 horas
Marruecos: 23:00 horas
Sudáfrica: 00:00 horas
Inglaterra: 23:00 horas
Olimpia vs. Vasco: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
ESPN 2
Tigo Star: ESPN 2, canal 104
IP TV Copaco: ESPN 2, canal 50
Personal Flow: ESPN 2, canal 101
Olimpia vs. Vasco: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.
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