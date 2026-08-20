Arteta: "Tenemos más hambre que nunca"

Los 'Gunners', que comenzarán la temporada contra el Coventry City, no encadenan dos títulos ligueros desde la década de 1930 y se han reforzado lo suficiente, además de apabullar al Manchester City en la Community Shield (3-0), para sentirse favoritos.

"Me encuentro bien, diferente, espero que mejor. Estoy más ilusionado que nunca, con más hambre que nunca, no puedo esperar a empezar la Premier en casa con nuestra afición, hacer un gran partido y ganar", dijo Arteta este jueves en rueda de prensa.

Chelsea, Manchester City y Liverpool apuntan a ser los rivales del Arsenal por el título.

"Todos los equipos tienen una calidad tremenda, lo que implica mantener los estándares diarios al máximo nivel. Esta es la oportunidad que tenemos por delante. No tengo ninguna duda de que los jugadores tienen el deseo y la ambición para hacer eso. Ahora hay que ganárselo y mostrarlo día a día", destacó.

Arteta confirmó que siguen rastreando el mercado en busca de opciones en defensa, debido a la baja de larga duración de William Saliba, al tiempo que informó de que Myles Lewis-Skelly se quedará en el club.

"Estamos intentando reforzar la defensa y cuando estemos preparados lo anunciaremos", aclaró Arteta.

En las próximas horas se espera que el Arsenal confirme la incorporación de Ezri Konsa, por el que pagará unos 60 millones de euros al Aston Villa de Unai Emery.