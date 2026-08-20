‘Cuti’ Romero: “Era un reto que me quedaba en mi carrera, estoy muy emocionado"

“Era un reto que me quedaba en mi carrera. Quería jugar en las tres ligas más importantes de Europa (ya ha competido en Inglaterra e Italia) y estoy a un paso de cumplirlo, me falta poco para empezar a competir en Laliga. Era algo que lo había dicho con mi familia. La temporada pasada no se dio por pequeñas cosas de la vida y esta campaña se dio”, dijo durante su presentación en el auditorio del estadio Metropolitano.

“Estoy muy emocionado, tratando de prepararlo de la mejor manera para pronto estar compitiendo con mis compañeros”, añadió el futbolista, que repasó: “Venía hablando con mi familia hace tiempo atrás que quería dar este cambio de vida para mí y para ellos. Y si tenía la oportunidad de venir a un gran club como el Atlético, pues más ganas”.

Por eso, ‘Cuti’ Romero, acompañado de su familia en la presentación, consideró que “es un día muy importante.

“Vengo con muchas expectativas, con ganas de arrancar y con muchas ilusiones. Se va a venir una gran temporada. Estoy preparado”, aseguró.

Ya ha vivido el ambiente del Metropolitano. Como rival y ahora con el Atlético. “Ayer lo vi por primera vez y fue impresionante. Por eso, las ganas de estar ya compitiendo con mis compañeros, con el equipo, y agradecido al esfuerzo que hizo el club para tratar de devolver esa confianza que han depositado en mí”, expuso.

“Voy a darlo todo para tratar de dejar mi nombre grabado en la historia del club y la única forma de hacerlo es ganando algo. Esperemos que se dé esta temporada, a otra o hasta que esté acá”, explicó el defensa, que ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2031.

"Uno compite siempre para ganar. No creo que haya jugadores en el Atlético o en otro equipo que no piensen de esa manera. Se ha armado un grupo fantástico, un plantel con buenos jugadores y tenemos que ir paso a paso, pero con la mentalidad de conseguir algo. Los jugadores van y vienen en todos los clubes, pero dejar grabado tu nombre sería lo más lindo”, remarcó.

Viene “hablando desde hace tiempo” con Diego Simeone, su entrenador ahora en el Atlético de Madrid. “Y por fin se dio. Esperamos estar a la altura de este grandísimo club. Va a depender de mi rendimiento. Dejar mi nombre en la historia del club sería lo más hermoso. Vengo con esta mentalidad”, repasó.

“Simeone me pide que haga lo que vengo haciendo en los anteriores clubes, ir dentro de la cancha, ayudar a mis compañeros, sobre todo a los más jóvenes, y que me sienta parte de esta familia, que la conocí hace poco y veo que es un excelente grupo. Eso me pone muy contento”, continuó ‘Cuti’ Romero, de 28 años y campeón de un Mundial, dos Copas Américas y una Finallissima con la selección de argentina, con la que ha jugado 58 veces.