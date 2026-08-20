El América intentará mantener la cima del Apertura a costa del Juárez

Las Águilas, que marchan invictas con tres triunfos y un empate, son favoritas para derrotar al Juárez, que en los que va de la campaña sólo acumula derrotas y ocupa el último lugar de la tabla.

Guillermo Almada llegó al América al inicio de este certamen en sustitución del brasileño André Jardine, estratega histórico de la institución que consiguió seis títulos en su paso por el equipo, tres de ellos campeonatos de liga de manera consecutiva.

A pesar de la exigencia y de tener un plantel sin grandes refuerzos, el uruguayo logró hacer funcionar a una base de jóvenes con hombres de experiencia, como sus compatriotas Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, para tener al conjunto invicto y como dominador de la liga.

También el viernes, el Monterrey, dirigido por el argentino Matías Almeyda, tendrá una complicada visita al estadio del León.

Los Rayados, que marchan terceros con nueve puntos, poco a poco encarrilan el funcionamiento del estratega sudamericano, quien llegó para este Apertura.

De la mano del español Oliver Torres, el uruguayo Diego Rossi y el argentino Luca Orellano, el Monterrey se ve más consistente sobre un León que acumula dos triunfos y dos derrotas en el torneo.

El mismo día, Tigres UANL, uno de los equipos más ganadores de la reciente década, intentará despegar ante el Atlante luego de un inicio decepcionante que lo tiene en el lugar 16 con sólo un punto de 12 posibles.

No será sencillo ante los Potros que dirige Miguel ‘Piojo’ Herrera.

Cerrará la actividad sabatina el Querétaro ante el Toluca.

El sábado, el Guadalajara que dirige el argentino Gabriel Milito recibirá al Tijuana que entrena el uruguayo Sebastián Abreu, el campeón Cruz Azul chocará con el Atlas del argentino Hernán Crespo y el Puebla jugará con el Santos Laguna.

El domingo cerrarán la jornada el San Luis contra el Pachuca y los Pumas UNAM del costarricense Keylor Navas ante el Necaxa.

- Partidos de la quinta jornada del Apertura del fútbol mexicano:

Viernes 21.08: León-Monterrey, Tigres UANL -Atlante, Juárez FC-América, Querétaro-Toluca.

Sábado 22.08: Guadalajara-Tijuana, Puebla-Santos Laguna, Cruz Azul-Atlas.

Domingo 23.08: San Luis-Pachuca, Pumas UNAM-Necaxa.