El West Ham avisa a su afición de los cánticos anti Palestina relacionados con Solomon

El club londinense publicó este jueves un comunicado pidiendo a sus aficionados que no repitan este cántico este sábado en el duelo contra el Charlton Athletic.

"Entendemos que cantar es una parte tradicional de la experiencia de asistir a un día de partido. Pedimos a nuestros aficionados que canten alto y orgulloso sobre su club de fútbol y los jugadores en esta camiseta, pero nunca en una forma que cree división o que pueda ser ofensiva para otros aficionados", dijo el West Ham.

"Sin importar de dónde viene, cada aficionado de nuestra diversa base de aficionados, debería poder disfrutar de ver a su equipo de fútbol sin miedo, discriminación o abuso. Mantenemos nuestro compromiso de asegurar que todo el mundo se sienta seguro, respetado e incluido".

Solomon, que la pasada temporada formó parte de la plantilla del Villarreal, ya vivió una experiencia similar en la temporada 2024-2025 cuando jugaba para el Leeds y se produjeron cánticos parecidos que el club inglés condenó.

Además, el grupo de aficionados de Israel del West Ham ha asegurado que no toleraran el odio hacia los palestinos o hacia cualquier otro grupo de personas.

"El fútbol debería unir a la gente y nuestro mensaje siempre ha sido de paz, respeto y apoyo al West Ham. También creemos que Manor debería ser tratado por lo que es: un futbolista".