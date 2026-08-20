Los jabalíes, un problema para la ciudad deportiva del Oviedo

Fue en la madrugada del lunes al martes cuando el campo 5 de El Requexón amaneció afectado por el paso de los jabalíes, en concreto una de las bandas.

En la madrugada del martes al miércoles volvió a pasar lo mismo y, en ese caso, los jabalíes repitieron destrozos en el césped del 5 y también fueron al 1, escenario habitual de los partidos del primer equipo femenino y del Vetusta, filial azul.

El primer equipo del Real Oviedo suele utilizar dos de los cuatro campos con los que cuenta la ciudad deportiva, el 4 y el 5, así que de momento el día a día del equipo de Julián Calero no se ha visto afectado, aunque otro incidente así podría complicar y mucho la rutina de un equipo que acaba de descender desde Primera y es uno de los favoritos al ascenso en Segunda.

Las instalaciones de El Requexón están ubicadas en medio de un paraje natural, dentro del concejo de Oviedo pero justo en el límite con otros dos, el de Llanera y Siero; a su lado pasa el río Nora, así que es habitual que los animales salvajes campen a sus anchas por las inmediaciones.

En los últimos meses, y con el proyecto de la nueva ciudad deportiva del club azul ya aprobado y que próximamente comenzará a levantarse en La Belga, en el vecino municipio de Siero, el Real Oviedo ha empezado a recortar gastos en El Requexón y eso ha desembocado en que no se hayan arreglado desperfectos en ciertas zonas de la parcela.