Fútbol Internacional
25 de agosto de 2026 a la - 13:45

El delantero peruano Felipe Chávez interesa al Estrela Amadora, según Bild

Imagen sin descripción

Berlín, 25 ago (EFE).- El delantero germano-peruano Felipe Chávez interesa al club portugués Estrela Amadora, informó este martes el diario alemán Bild después de que trascendiera la adquisición de la entidad deportiva lusa por un consorcio que incluye a futbolistas como los alemanes Thomas Müller y Mats Hummels, y el francés Lucas Hernández.

Por EFE

"El Estrela ya hace negocios con el Bayern de Múnich", indicó el diario germano al señalar que el "club de Müller-Hummels" trabaja para hacerse con una "cesión de la joya ofensiva Felipe Chávez".

El jugador internacional peruano, de 19 años, forma parte de la plantilla del club más laureado del fútbol alemán, aunque jugó cedido la pasada campaña en el Colonia, que acabó en 14ª posición de la Bundesliga, con 32 puntos, muy lejos de las 89 unidades logradas por el Bayern de Múnich en su camino a su 35º título liguero.

La cesión de Chávez se decidió en el club muniqués en busca de desarrollar a un jugador ofensivo en el que en la capital bávara ven "mucho potencial", explicó el pasado mes de febrero el director deportivo del Bayern de Múnich, Christoph Freund.

"Felipe 'Pippo' Chávez es un joven futbolista por el que ya se están interesando muchos clubes de primer nivel, y en el Bayern de Múnich tenemos un plan claro para su desarrollo", señaló Freund.