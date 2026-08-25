El ecuatoriano Sergio Vásquez se vincula al Los Ángeles de la MLS estadounidense

El club californiano publicó en X una fotografía del centrocampista y resaltó: "Sergio Vásquez es negro y oro" y añadió: "LAFC adquiere al mediocampista del Orense de la serie A de Ecuador".

Por su parte, el Orense expresó: "Se ha llegado a un acuerdo con el club LAFC de la MLS para la transferencia del 70 % de los derechos económicos de nuestro canterano Sergio Vásquez, para que continúe su carrera en Estados Unidos".

Apuntó que el "Orense mantendrá el 30 % de sus derechos económicos, con proyección a una futura transferencia".

El centrocampista o atacante de 22 años comenzó su formación en el Orense cuando tenía 11; disputó en el año 2022 la Copa Libertadores de la categoría Sub'20 y al año siguiente debutó en la primera división local, jugando 86 partidos, en los que anotó 5 goles y otorgó 7 asistencias.