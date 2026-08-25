Livakovic aterriza en Barcelona sin saber si se irá cedido: "Ya veremos"

"Ya veremos", respondió sonriente Livakovic cuando fue preguntado por los periodistas, nada más aterrizar, sobre cuál va a ser su futuro inmediato.

El meta balcánico, de 31 años, pasará este miércoles el reconocimiento médico y firmará su nuevo contrato, pero que se quede ya como suplente de Joan Garcia o se marche a préstamo aún no está decidido.

Y es que existen varias variables de las que depende que el croata se incorpore ya a la disciplina azulgrana o se convierta en el relevo de Wojciech Szczesny como segundo portero de la plantilla cuando este finalice su contrato al final de la presente campaña.

Una de ellas es que el Barça y el jugador encuentren un equipo que sea del agrado de ambos para que se materialice esa cesión. Y otra es saber si la llegada anticipada del portero encaja esta temporada en el 'fair-play' financiero del club catalán, que aún sigue pendiente del mercado estival.

En cualquier caso, el Barcelona cerrará este miércoles el traspaso del Livakovic, por el que pagará al Fernabache, según diversos medios, unos cuatro millones de euros entre fijos y variables.