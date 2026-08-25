Mundial femenino: el sorteo de Brasil 2027 será en Río de Janeiro

La ceremonia reunirá a representantes de las selecciones clasificadas, autoridades, invitados y miembros de la prensa, y determinará los grupos y emparejamientos de las 32 selecciones participantes.
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El MAM Río, ubicado a orillas de la bahía de Guanabara y con el Pan de Azúcar como telón de fondo, fue escogido como un tributo al llamado futebol arte, caracterizado por la fantasía, la imaginación y la expresividad.
“Cada pase se convierte en una pincelada; cada movimiento, en un momento de inspiración; y cada gol, en una obra de arte”, expresó Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA.
La edición de 2027 será la primera Copa Mundial Femenina que se disputará en Sudamérica. El torneo contará con 32 selecciones, 64 partidos y ocho ciudades anfitrionas.
La hora exacta del sorteo será anunciada posteriormente. Tras la ceremonia, la FIFA actualizará el calendario de la competición con las sedes y horarios correspondientes a los partidos de la fase de grupos.