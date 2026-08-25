Rubio Ñu despide al campeón de la Copa Paraguay

El estadio del 12 de Octubre de Itauguá albergó el partido entre Rubio Ñu y General Caballero de Juan León Mallorquín, por los dieciseisavos de final de la Copa Paraguay 2026. El duelo en tiempo normal finalizó 2-2, y en el desempate salió airoso el efectivo equipo albiverde por 4-2.

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Con los clubes en disputa se presentaba una rareza, con el Laureado compitiendo en Primera, en la que se encuentra en zona de descenso, y con Rojo mallorquino en la División Intermedia, situado en la línea de ascenso.

Los dos presentaron elencos alternativos. En vez de considerar un “castigo”, como ocurre a veces, los protagonistas tomaron el duelo como una oportunidad, una vidriera para demostrar que están en condiciones de integrar los equipos estables.

El espectáculo fue bueno, con alternativas cambiantes. Los dirigidos por Humberto Jesús Ovelar se adelantaron en el marcador, los conducidos por el argentino Javier Torrente dieron vuelta la historia, hasta que se produjo el 2-2 final del tiempo normal.

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En la tanda de los 12 pasos se destacó el golero argentino Franco Frágueda, que tapó dos lanzamientos contra ninguno de su colega brasileño Tales Wastowski, quien militó en el primer tramo de la temporada en la institución con sede en La Arboleda.

Superado este filtro, Rubio Ñu aguarda por el ganador del choque del jueves entre Cerro Porteño y Resistencia, a desarrollarse precisamente en su Arboleda, a las 18:30.

Para “General”, la misión es meterse de lleno en su competencia, con el objetivo de retornar al círculo privilegiado, en el que compitió durante cuatro años seguidos (de 2022 a 2025), portando con orgullo la bandera del décimo departamento, logrando el título de la Copa de Todos precisamente en la temporada de descenso.

Estadio: Luis Salinas. Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza. Asistentes: Juan Mendoza y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Nelson Palma.

General Caballero JLM: Tales Wastowski; Erik Mareco, Junior Cantero, Matías Schulz y Jesús Barrios; Dylan Méndez (46’ Néstor Gómez), Enzo Alegre (84’ Julio Santacruz), Rodrigo Gómez y Alexis Verdún; Wilson Merlo (89’ Axel Baigorria) y Óscar Gavilán (66’ Job Cañete). D.T.: Humberto Ovelar.

Rubio Ñu: Franco Frágueda; Rodi Ferreira (46’ Elías Alfonso), Jorge González, Mariano Ramos y Maximiliano Garrone; Alan Ledesma (46’ Mauricio de Carvalho), Lucas Gómez, Tobías Leiva (75’ Rodrigo Rojas) y Lucas Montiel; Marcelo Acosta (62’ Aarón Páez) y Rodrigo Ruiz Díaz (75’ Mauricio Roldán). D.T.: Javier Torrente.

Goles: 14’ Rodrigo Gómez y 82’ Enzo Alegre (GC); 30’ Lucas Montiel y 77’ Aarón Páez (RÑ). Anotaron en penales: Alexis Verdún y Julio Santacruz (GC); Rodrigo Rojas, Mauricio de Carvalho, Mauricio Roldán y Aarón Páez (RÑ). Malograron: Néstor Gómez y Jesús Barrios (GC). Amonestados: 70’ Lucas Gómez y 76’ Jorge González (RÑ); 92’ Humberto Ovelar -DT- (GC).