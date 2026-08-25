Tras 12 años de proceso, condenan a expresidente de Petropar por lesión de confianza

Este martes, el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Adriana Planás e integrado por los magistrados Matías Garcete y Elsa García determinó por unanimidad condenar al expresidente de Petropar Sergio Escobar Amarilla a tres años de prisión por lesión de confianza.

El exfuncionario se exponía a una condena de cuatro años de cárcel -la pena solicitada por la Fiscalía- por un perjuicio de G. 12.000 millones en la ejecución de un contrato para electrificar los molinos de la planta alcoholera de Mauricio José Troche.

Para el Ministerio Público, Escobar Amarilla cometió lesión de confianza, ya que en su condición de máxima autoridad y ordenador de gastos de la estatal, tenía la obligación de proteger los intereses patrimoniales de la institución.

Sin embargo, según lo investigado por la Fiscalía, el exfuncinario omitió realizar los controles y permitió que el contrato avanzara pese a los incumplimientos de la empresa adjudicada para la electrificación de los molinos.

“Este Tribunal ha llegado a la conclusión, por unanimidad, que la sanción justa a ser aplicada al señor Sergio Escobar Amarilla es la de una pena privativa libertad de tres años”, mencionó la jueza Planás durante el juicio. Asimismo, confirmó que se mantienen las medidas cautelares sobre el procesado.

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Condena luego de 12 años de proceso

La condena de hoy se da luego de 12 años de proceso, ya que fue el 9 de marzo de 2014 cuando la entonces fiscala Anticorrupción Victoria Acuña -actualmente jubilada- presentó imputación contra Sergio Escobar Amarilla.

Según el acta, el 26 de diciembre de 2012, por Resolución 1440, se llamó a Licitación Pública por Subasta a la Baja Electrónica Nº 06/13 para la “Provisión, instalación y puesta en marcha de equipos de electrificación de molinos para la planta de Petropar en Mauricio José Troche”.

Como consecuencia de la adjudicación, conforme a la Resolución PRE 434/13, del 13 de marzo de 2013, se celebró el Contrato PRE N° 232/2013, el cual fue firmado Escobar Amarilla cuando era presidente de la petrolera y la contratista MGA Consultora, representada por Michael Azuaga, con vigencia de 180 días a partir de la firma del contrato.

En el mismo documento se estableció que la administración del contrato estará a cargo de la Gerencia de Planta Mauricio José Troche, en ese entonces a cargo del gerente de Planta Industrial, Leoncio Saúl González, quien también fue parte del proceso, pero este fue absuelto. La Fiscalía había solicitado la absolución con el argumento sobre que el acusado no tenía atribuciones para adoptar las decisiones presupuestarias y contractuales.

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