Paraguay vence a Uruguay en el primer amistoso sub-20 en que Forlán dirige a la Celeste

Un tanto en propia portería en el minuto 15 de la primera parte y uno del atacante Junio Gamarra en el 28 le dieron el triunfo a la Albirroja en el partido jugado en el Complejo Celeste, en las afueras de Montevideo.

El próximo jueves, el conjunto dirigido por el exfutbolista Antolín Alcaraz se enfrentará nuevamente con el Uruguay, también a puerta cerrada en el mismo escenario.

Para el encuentro de este martes y el del próximo jueves, Forlán convocó a 27 futbolistas del medio local, mucho de ellos con varios minutos sumados durante esta temporada defendiendo a equipos de Primera División.

Una de las principales novedades fue la convocatoria del central Facundo Abreu, hijo del exjugador Washington Sebastián Abreu. 'El Loco' y Forlán fueron compañeros en la selección uruguaya y juntos conquistaron la Copa América en el año 2011.

Otros convocados son los defensores de Montevideo City Valentino Wurth y de Racing Yuri Oyarzo, el centrocampista de Peñarol Julio Daguer y los extremos de Boston River Facundo Aristegui y de Progreso Nahuel López.

Del otro lado, Alcaraz cuenta en su plantilla con futbolistas como los defensores Mateo Giménez y Fernando Herrera, los centrocampistas Osmar Giménez y Lucas Romañach y los atacantes Gamarra y Rodrigo Vera.

Tanto el juego de este martes como el del jueves servirán a estas selecciones como preparación para los Juegos Sudamericanos, que se llevarán a cabo en la provincia argentina de Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre.

También están enmarcados en el trabajo que ambos harán de cara al Sudamericano sub-20 del próximo año, en el que la Celeste y la Albirroja buscarán sellar un boleto a la Copa del Mundo de la categoría.