Xavi: De Jong es un jugador "fundamental" en la filosofía de la selección de Países Bajos

La Haya, 25 ago (EFE).- El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernández, dijo este martes que el futbolista del Barcelona Frenkie de Jong es "fundamental" para la filosofía que quiere implementar en el equipo neerlandés y señaló que lo importante ahora es que se recupere de su lesión en la rodilla derecha, que le mantiene apartado de los terrenos de juego desde el Mundial.