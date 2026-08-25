Xavi: De Jong es un jugador "fundamental" en la filosofía de la selección de Países Bajos

"Lo más importante de Frenkie es que se recupere bien. Está con la lesión, está motivado con nuestra llegada a la selección neerlandesa. Creo que debe ser un jugador importante para nosotros igual que lo debe ser para el Barça", dijo Xavi Hernández en su presentación como seleccionador nacional de Países Bajos.
"Me parece un jugador fundamental para nuestra idea, para nuestra filosofía y ojalá se pueda recuperar lo antes posible", incidió el exfutbolista y exentrenador del Barcelona.
El nuevo seleccionador neerlandés añadió que ya está en contacto con De Jong, quien jugó bajo sus órdenes durante su etapa en el combinado azulgrana y que este mismo martes se ha probado sobre el césped de entrenamiento por primera vez tras lesionarse durante el Mundial.