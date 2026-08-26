El argentino Andrada afirma que aprendió la lección por suspensión en el Real Zaragoza

"Es una nueva oportunidad que agradezco al Monterrey. Es una lección de vida. Estoy arrepentido de lo que hice y muy agradecido con el Monterrey por esta oportunidad para asegurarme de que esto no me vuelva a pasar", afirmó el portero.

Andrada regresó el pasado martes a las canchas en el partido en el que el Monterrey venció por 2-1 al Chicago Fire en los cuartos de final de la Leagues Cup.

Su vuelta se dio luego de cumplir 13 partidos de castigo, cinco con el Real Zaragoza, su anterior equipo, y ocho con el Monterrey.

La suspensión fue porque en abril pasado, Andrada perdió los papeles en un partido Huesca-Zaragoza y golpeó al rival Jorge Pulido.

A su regreso a México, con el Monterrey, Andrada terminó de cumplir su sanción y volvió al cuadro titular en un partido que dijo sintió como su primera vez.

"A veces uno necesita estos cambios para volver con mucha fuerza. Fue un partido en el que sentí como si hubiese debutado, era muy importante por la necesidad de avanzar; fue un pasado muy pesado, pero a partir de ahora hay que mirar hacia adelante", señaló el portero de 35 años.

Esteban Andrada inició su carrera con el Lanús de su país en el 2012. En 2014 defendió los colores del Arsenal de Sarandí; de ahí pasó a Boca Juniors en el 2018.

Firmó con el Monterrey en el 2021, equipo con el que fue campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf y que lo cedió al Zaragoza el semestre pasado, un préstamo que concluyó con su castigo.

"Trabajé estos meses que estuve fuera para tener una actuación como esta en la que ayudé al equipo a seguir adelante. Estoy muy contento por la victoria y porque hace mucho tiempo que no jugaba; poco a poco voy a ir tomando ritmo", apuntó.

Según el guardameta, no desaprovechará la confianza que el Monterrey, que es dirigido por su compatriota Matías Almeyda, le ha otorgado.

"Hay que saber convivir con los errores. Tengo mi forma de atajar, hay gente a la que le gusta y a la que no, pero creo que eso me ha mantenido tantos años en primera división. Trato de que los errores pasen rápido. Ahora sólo quiero dejar el alma para lograr un campeonato", concluyó.