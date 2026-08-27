2-1. El Herediano vence al Antigua pero ambos quedan fuera de la Copa Centroamericana

De poco sirvieron al Herediano los goles de Ronaldo Araya y Abner Hudson, pues necesitaba golear al ya eliminado Antigua para arrebatar el boleto a la siguiente fase al Marathón hondureño, que hizo sus deberes y se impuso por 3-0 al Real Estelí nicaragüense, con lo cual logró una mejor diferencia de goles que el conjunto tico.

El Alianza salvadoreño consiguió el primer lugar del Grupo B con 9 puntos, seguido por el Marathón (7), el Herediano (7), el Real Estelí (6) y el Antigua (0).

En el partido de este miércoles, disputado en el Estadio Nacional de San José, el Herediano llegó con la obligación de buscar una goleada para pelear el segundo puesto del grupo al Marathón, sin embargo se quedó muy corto y además sufrió para alcanzar la victoria.

Fue hasta el segundo tiempo que el equipo del entrenador Paulo Wanchope abrió el marcador cuando al minuto 52 Ronaldo Araya marcó con un buen remate cruzado.

Poco le duró la alegría al equipo costarricense pues al 69 José Ardón empató el marcador con un gol de cabeza ante la pasiva marca de la defensa, 8 minutos después de que su equipo se quedara con un jugador menos debido a la expulsión de Kevin López.

De inmediato respondió el Herediano para retomar la ventaja con un gol de Abner Hudson, quien recibió un pase entre líneas y definió con tino un tiro cruzado ante la salida del guardameta rival.

El Herediano lo intentó de todas las maneras que pudo, pero careció de claridad para marcar los tres goles adicionales que necesitaba para superar al Marathón en la tabla de clasificación.