Íñigo Pérez, subcampeón de la Liga Conferencia, ahora con "mucha ilusión" por 'Champions'

"Me hace mucha ilusión participar en la 'Champions'. Es un torneo que ves desde que eres niño. Estar aquí en este nuevo proyecto es muy motivador para mí. No tengo un viaje especial, pero si tenemos suerte con los viajes, es positivo. Pero con pertenecer al Villarreal, estoy feliz", comentó este jueves, en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Alavés, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

El entrenador recién llegado al Villarreal, que espera aún sumar su primer triunfo en Liga, tras los empates firmados en las dos primeras jornadas, a domicilio, ante el Racing de Santander y el Atlético de Madrid, mostró sus ganas de empezar en el torneo continental.

"Te va a tocar alguno de los (clubes) gordos. Debemos ilusionarnos con ir a los mejores campos e ir a ganar. Plantearlo de un modo divertido y organizado. En la liga española estamos acostumbrados a jugar contra los mejores, ¿por qué no hacerlo en Europa?", se preguntó.

El Villarreal anunció el miércoles el fichaje del centrocampista internacional canadiense Nathan Saliba y, al respecto, Pérez explicó que es un jugador que "aporta cosas" que faltan al conjunto. "Fácil su adaptación, pero habrá que ir viendo cómo se encuentra", indicó.

"Es una posición que demanda todo. Generar juego, ser el motor y marcan la altura del equipo. Estábamos muy bien cubiertos, pero son demandas de volumen importantes y si queríamos mantener el nivel de excelencia, era importante incorporar un refuerzo", añadió.