Inter y Arsenal como ‘cocos’ y Mourinho contra su pasado

PSV, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Lask y AEK de Atenas completan los rivales del Real Madrid para iniciar su camino a lograr su 16ª Liga de Campeones, el gran objetivo de cada temporada en el conjunto blanco.

También lo será para un José Mourinho que en su primera etapa cayó tres veces consecutivas en semifinales, frente a Barcelona, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund.

Un año después de su marcha, el Real Madrid ganó la primera de sus seis ‘Champions’ en diez años. Después de cada una, según reconoció el propio ‘Mou’, Florentino Pérez llamó al portugués. “No tiene nada que ver conmigo”, respondía el técnico. Y entre el 8 y 10 de septiembre, fechas para la primera jornada, iniciará un nuevo camino para que el éxito del Real Madrid sí tenga que ver con él.

Cuatro partidos en casa -Inter de Milán, PSV, Leipzig y Lask- y cuatro fuera -Arsenal, Roma, Shakhtar Donetsk y AEK de Atenas-.

El actual formato de la Liga de Campeones propicia enfrentamientos entre grandes equipos, procedentes del Bombo 1, como el Real Madrid. Y estos fueron el Inter y el Arsenal, campeones de Italia e Inglaterra la pasada temporada.

El último enfrentamiento entre italianos y españoles fue en la antigua fase de grupos de la temporada 2021-2022, por segundo año consecutivo tras darse también en la 2020-2021. Los cuatro partidos los venció el Real Madrid.

Por su parte, el partido contra el Arsenal será la quinta vez en la que ambos equipos se enfrenten en la máxima competición de clubes del mundo. Y en ningún precedente ha salido vencedor el Real Madrid. En los octavos de final de la temporada 2005-2006, el Arsenal eliminó al Real Madrid, igual que en los cuartos de final de la 2024-2025.

Y esta temporada tendrá una nueva posibilidad, en Londres, ante el actual subcampeón de la competición.

Un sorteo que ha deparado reencuentros para el portugués José Mourinho, contra tres equipos por los que “siente algo”, como reconoció en una rueda de prensa reciente.

El técnico volverá a sentarse en el banquillo del Estadio Olímpico de Roma, donde dirigió 138 partidos entre 2021 y 2024 al equipo italiano. Y hará lo propio en Stamford Bridge, donde dirigió al Chelsea durante dos etapas, aunque esta vez no se enfrentará al equipo inglés.

Lo hará contra un Shakhtar Donetsk que, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, disputará sus partidos como local en Londres gracias a que el Chelsea no jugará en Europa esta campaña. Los ucranianos jugaron la pasada temporada en varias ciudades europeas, como Hamburgo y Varsovia, al no poder jugar en su país por razones de seguridad debido a la invasión de Rusia.

"Les damos la bienvenida a Londres para esta campaña. Trabajaremos con el Shakhtar en las próximas semanas para asegurarnos de que los partidos se desarrollan con seguridad y normalidad tanto para el equipo como para los jugadores", comunicó el Chelsea en los últimos días.

Además, Mourinho se enfrentará al Inter, aunque no volverá al Giuseppe Meazza, ya que el sorteo deparó que el partido se dispute en el Santiago Bernabéu.

PSV, Leipzig -exequipo del marfileño Yan Diomande, quien este verano se convirtió en el fichaje más caro de la historia el Real Madrid-, Lask y AEK de Atenas completan el calendario del Real Madrid para la fase Liga 2026-2027.

Un camino que arrancará entre el 8 y el 10 de septiembre, del que las fechas exactas y horarios se anunciarán el sábado 29 de agosto y que cuenta con un condicionante ante el que el club pidió a la UEFA disputar la primera jornada fuera de casa: el Gran Premio de España de Fórmula 1.

Este se llevará a cabo por primera vez en la historia en el circuito de Madring, muy cercano a la Ciudad Deportiva de Valdebebas. La actividad oficial comenzará el jueves 10 de septiembre, y días antes los preparativos finales, por lo que, por motivos de logística, el Real Madrid realizó dicha petición a la UEFA, pendiente de confirmación cuando se oficialice el calendario de la competición.