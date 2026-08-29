Ancelotti observa en Europa posibles convocados para próximos amistosos de Brasil

El extécnico del Real Madrid acudió el viernes al partido entre el Lille y el París Saint Germain (PSG) de la segunda jornada del Campeonato Francés, en el que siguió especialmente a Alexsandro Ribeiro, Marquinhos y Beraldo.

Ancelotti también acompañó a su hijo, Davide Ancelotti, que debutó como técnico del Lille en el empate 2-2 frente al PSG.

Este sábado el seleccionador brasileño acudió en Londres al partido entre el Tottenham y el Newcastle por la Premier League inglesa con la intención de observar a Richarlison y Savinho, dos jugadores que estén en su mira pero que no fueron titulares.

Y este domingo tiene previsto asistir al duelo también por la Premier League entre el Chelsea y el Bringhton en el Stamford Bridge, en donde espera observar a los atacantes João Pedro y Estêvão, jugadores del club local, y al zaguero Igor Julio, del visitante.

Estêvão era titular fijo del equipo dirigido por Ancelotti, pero se lesionó antes del Mundial, mientras que João Pedro, igualmente ya comandado por el italiano, perdió su lugar en la lista de convocados en el último momento.

El entrenador italiano debe enviar en los próximos días a la FIFA una lista con 50 posibles convocados para los amistosos de septiembre y anunciar la lista definitiva de 23 elegidos hasta el 11 de septiembre.

En sus primeros amistosos tras la eliminación del Mundial, Brasil visitará a Australia el 25 de septiembre en Townsville y cuatro días después en Brisbane, y el 3 de octubre enfrentará a India en Calcuta.

Serán los primeros partidos de la selección cinco veces campeona del mundo tras haber sido eliminada en octavos de final del Mundial 2026 por Noruega, ante la que cayó por 2-1. Pese a la eliminación prematura el italiano fue confirmado como seleccionador de Brasil al menos hasta el Mundial de 2030.

"Estos días en Europa son importantes para nuestro trabajo pensando en los próximos compromisos. Estamos asistiendo al inicio de las principales ligas europeas y queremos aprovechar para observar jugadores brasileños de cerca, seguir el momento de cada uno en sus clubes y mantener un contacto próximo con ellos y sus equipos", dijo.

El técnico, citado en un comunicado de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), agregó que ya está trabajando en su próxima convocatoria y que por eso quiere observar de cerca la evolución de los jugadores en su mira.

"Queremos tener el máximo de informaciones posible antes de la convocatoria y seguir construyendo nuestro equipo. Y cada oportunidad de estar cerca a los jugadores hace parte de ese proceso", afirmó.

Mientras que Ancelotti observa jugadores en Europa, los miembros de su comisión técnica hacen lo mismo en los partidos del Campeonato Brasileño, de la Copa do Brasil, de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, según la CBF.

Los asistentes de Ancelotti tiene previsto asistir el domingo a los partidos Corinthians-Santos, Athletico Paranaense-Fluminense, y Flamengo-Botafogo por la vigésimo quinta jornada del Campeonato Brasileño.