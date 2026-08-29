Beñat San José: "La filosofia agresiva del Barça, en el buen sentido, les hace temibles"

El Rayo Vallecano, con sólo un punto en las dos primeras jornadas de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), afronta su visita al Camp Nou con el objetivo de dar la sorpresa ante el conjunto azulgrana.

"El Barcelona es un equipo de grandes virtudes y además están en un momento de forma espectacular y en su estadio son más fuertes. Pero también tienen sus debilidades. Debemos manejar todas las fases del juego, estar bien en todas ellas y explotar nuestras virtudes atacando sus debilidades. Hay que buscar ahí”, dijo Beñat San José, en conferencia de prensa.

El técnico vasco tiene claro que "lo que hay que cortar son los errores que han costado goles".

"Por otro lado, tantas cosas externas y movimiento influyen. Obviamente poco a poco el tema ritmo y físico mejorará. Estamos haciendo mucho hincapié, incidiendo en las cargas y aprovechando esta semana tan larga. Lo bueno hasta ahora es que hemos sido un equipo reconocible, bien con el balón y poniéndonos por delante en ambos partidos" contra Sevilla y Alavés.

Frente al Barcelona hay detalles que han "estudiado con tendencia proactiva de mejorar".

"Sin esos detalles tendríamos más puntos", apuntó Beñat San José, que destacó del Barcelona al brasileño Raphinha, un jugador que "tanto de nueve como en banda hace mucho daño".

"Todos los partidos analizamos individualmente a los contrarios y sus zonas de influencia. Más allá de quien juegue, nuestro plan no va a cambiar mucho, solo un porcentaje según sus perfiles", apuntó.

Beñat San José también destacó el "trabajo que está haciendo" en el banquillo azulgrana Hansi Flick.

“El entrenador hace que todos vayan a una. Conseguir eso, con una filosofía agresiva en el buen sentido, les hace temibles. Además, han hecho fichajes muy importantes pero el entrenador tiene mucho mérito”, concluyó.