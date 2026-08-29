Pablo Sánchez: “El plan de partido fue bueno, no hubiéramos querido terminar sufriendo”

El estratega valoró el triunfo como un paso fundamental en la reconstrucción del rendimiento colectivo tras un arranque irregular en el torneo. “Contento porque hoy se ganó un partido que entendíamos que, de alguna manera, nos permite avanzar. Yo había hablado en alguna otra conferencia de que el mensaje a los jugadores era ir escalón a escalón, porque perdimos mucho al principio y necesitábamos ir subiendo escalones. Todavía no estamos donde queremos o donde nos gustaría, pero entendemos que este es el camino para ir hacia ese lugar”.

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El análisis táctico del compromiso dejó en evidencia la lectura que hizo el cuerpo técnico sobre las virtudes del rival y la estrategia diseñada para vulnerarlo. “Un partido en el cual hicimos las cosas muy bien al principio. A mí me parecía que en el segundo tiempo, si teníamos mayor certeza y buscábamos lo que nos había dado rédito en el primer tiempo, podíamos ampliar la diferencia para ganar en tranquilidad ante un equipo que, para mi gusto, juega muy bien al fútbol: un equipo que intenta, que no se entrega, que no tira la pelota todo el tiempo, que intenta por abajo, que intenta juego asociado”.

Asimismo, el entrenador destacó los recaudos que debieron tomarse dentro del campo para neutralizar los circuitos ofensivos del adversario y admitió que la falta de contundencia condicionó el tramo final del juego. “Teníamos que tener cuidado de la situación de Alejandro Silva, un jugador al que le gusta y disfruta del pase largo. Entonces, cuando lo agarraba él, teníamos que estar cerca y estar cerca de los posibles receptores, porque ahí él acierta. El plan de partido estaba bien, estaba bien; para mí entramos en un cierto nerviosismo cuando fuimos incapaces de meter el tercer gol. Bueno, cuando llegó el gol de ellos en el primer minuto de descuento, obviamente llegaron los nervios y nos asustamos un poco. Por suerte lo pudimos sacar adelante; entiendo que fue un triunfo más que valioso por un montón de cosas”.

En la misma línea, Sánchez explicó cómo interpretaron desde el banco y el campo de juego las debilidades defensivas del conjunto rival para encontrar los espacios necesarios. “El partido salió según lo planeado. En un momento, los jugadores —un poco nosotros afuera, más los jugadores adentro— detectaron que Recoleta es un equipo valiente, que juega muy adelante su defensa; entonces creíamos que iba a ser difícil jugar entre las líneas, porque ellos te aprietan y se hacen un equipo muy corto. Por lo tanto, las ventajas podían estar a espaldas de los centrales o de los laterales, y así encontramos la diferencia”.

Finalmente, el técnico franjeado cerró con una reflexión sobre los altibajos propios de la competencia y el margen de mejora que le queda al plantel. “La verdad es que el plan de partido fue bueno. No hubiéramos querido terminar sufriendo, pero bueno, esto es fútbol: ustedes saben que cuando uno no termina siendo eficaz (como no lo fuimos en el segundo tiempo con las que tuvimos), se termina sufriendo. Hasta se termina errando un gol abajo del arco, lamentablemente. Así que, en ese aspecto, estamos contentos”.