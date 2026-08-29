Enciso desafía al Manchester United en Old Trafford

Enciso llega motivado después de una buena presentación en el estreno del campeonato, en la que aportó una asistencia para la victoria 2-1 sobre Sunderland. Ahora tendrá enfrente a uno de los clubes más laureados del fútbol inglés, que comparte con Liverpool el récord de 20 títulos de liga.

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El Manchester United buscará recuperarse ante su público después de caer 2-0 en la primera jornada frente al Hull City. El encuentro se disputará en Old Trafford, escenario con capacidad para 74.197 espectadores.

También habrá presencia paraguaya en otro de los encuentros destacados de la jornada. El Brighton de Diego Gómez visita al Chelsea en Stamford Bridge, desde las 10:00, con la intención de encadenar su segunda victoria en el campeonato.

Por su parte, el Sunderland de Omar Alderete recibirá al Fulham, desde las 10:00, en un duelo entre equipos que vienen de perder en la primera jornada.

Víctor Muñoz rescata al Liverpool

El español Víctor Muñoz marcó ayer el gol del empate 2-2 del Liverpool ante Nottingham Forest, evitando la derrota del conjunto dirigido por Andoni Iraola en su estreno en Anfield.

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Los visitantes se adelantaron mediante Dan Ndoye (24’), mientras que Alexander Isak (60’) igualó para los “Reds”. Morgan Gibbs-White, de penal, volvió a poner en ventaja al Forest a los 70’, pero Muñoz apareció a los 82’ para establecer el 2-2 definitivo.

En otros resultados, Bournemouth y Everton igualaron 1-1, Hull City derrotó 1-0 al Coventry y Newcastle venció 2-0 al Tottenham.

Hoy: Chelsea-Brighton (10:00), Leeds-Brentford (10:00), Sunderland-Fulham (10:00) y Manchester United-Ipswich Town (12:30).

Juventus suma otra victoria

La Juventus encadenó su segunda victoria en la Serie A al superar 2-0 al Parma, con goles de Nico González y Teun Koopmeiners.

La jornada dejó además una inesperada goleada: Fiorentina cayó 3-0 en casa ante el recién ascendido Frosinone, en una jornada especial por el centenario del club.

También ganaron Sassuolo, por 2-1 sobre Torino, y Udinese, que superó 3-2 a Monza.

Domingo: Napoli-Como (13:30), Cagliari-Inter (15:45) y Lazio-Génova (15:45).

Atlético de Madrid toma el liderato

El Atlético de Madrid dejó de lado por un momento la incertidumbre en torno al futuro de Julián Álvarez y consiguió una importante victoria por 3-1 ante Sevilla, resultado que le permite asumir el liderazgo de LaLiga.

Álex Baena marcó por duplicado para el conjunto “colchonero”, mientras que Ademola Lookman también convirtió. Miguel Sierra descontó para el conjunto sevillano.

En otros partidos, Levante goleó 5-2 al Betis y Real Sociedad derrotó 2-1 al Espanyol.

Domingo: Real Madrid-Málaga (12:00), Deportivo La Coruña-Valencia (14:30) y Celta-Athletic Bilbao (16:30).

Dortmund responde al Bayern

El Borussia Dortmund también comenzó con victoria la Bundesliga 2026-2027. El conjunto aurinegro derrotó 2-0 al histórico Hamburgo, con goles de Serhou Guirassy, a los 9 minutos, y Giannis Konstantelias, en el cierre de la primera etapa.

La jornada también registró los triunfos de Elversberg sobre Bayer Leverkusen (3-2), Colonia ante Hoffenheim (3-2), Leipzig frente a Borussia Mönchengladbach (3-0), mientras que Unión Berlín y Eintracht Frankfurt empataron 3-3 y Mainz igualó 0-0 con Paderborn.

Domingo: Friburgo-Werder Bremen (10:30) y Augsburgo-Schalke (12:30).