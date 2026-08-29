Más de 1.200 jóvenes músicos hicieron vibrar Caaguazú en un festival que unió a delegaciones de todo el país

Durante dos jornadas, la ciudad fue escenario de una celebración de música, cultura e integración, con la participación de niños, niñas y jóvenes provenientes de distintos puntos del Paraguay.

La magnitud del encuentro quedó reflejada en la presencia de 74 delegaciones y unos 1.200 jóvenes músicos que participaron de la Mega Orquesta. Para muchos, el viaje hasta Caaguazú fue parte de una experiencia que comenzó varios días antes de pisar el escenario.

La directora ejecutiva de Sonidos de la Tierra, Mariela Cuevas, relató que algunas delegaciones iniciaron su recorrido ya el miércoles. Entre ellas estuvieron jóvenes provenientes de Puerto Casado y otros lugares muy recónditos del Paraguay, quienes realizaron parte del trayecto en balsa y posteriormente continuaron en buses.

La llegada de las delegaciones generó un importante movimiento en la ciudad. Decenas de buses trasladaron a los participantes, pero detrás de cada viaje había familias y comunidades que hicieron un esfuerzo para que sus jóvenes pudieran ser parte del encuentro.

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Una mega orquesta de 1.200 jóvenes

El momento central del Mega Festival Caaguazú Suena fue el gran concierto de la Mega Orquesta, integrada por alrededor de 1.200 chicos.

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El espectáculo se realizó en el Estadio Municipal Cerrado Tajy Poty de la ciudad de Caaguazú, donde los jóvenes tuvieron la oportunidad de compartir escenario bajo la dirección del maestro internacional Leon Burke III, proveniente de Estados Unidos.

La presentación reunió a músicos de diferentes regiones del país, con un repertorio que incluyó música universal y regional, además de chamamé, polcas y guaranias.

El concierto contó también con la participación especial del artista Roscer Díaz, quien acompañó a la Mega Orquesta con su voz e interpretó temas propios.

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La presentación tuvo además un componente especial al rendir homenaje a Luis Alberto del Paraná y Quemil Yambay, dos grandes referentes de la música paraguaya, cuyo legado fue recordado a través de la interpretación de los jóvenes músicos.

Música, cultura y comunidad

El festival no se limitó al gran concierto. Durante las dos jornadas se desarrollaron diferentes actividades que permitieron a los participantes y a la comunidad compartir otros espacios.

La programación comenzó con un Circuito Turístico destinado a coordinadores y acompañantes, además de una Master Class de Arpas Paraguayas para los participantes

Uno de los momentos más llamativos fue el Desfile de los Pueblos, protagonizado por las 74 delegaciones, seguido del Festival de los Pueblos, con la participación de las Orquestas Regionales y Voces de Asunción.

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El sábado, el Mercadito Sonidos permitió a emprendedores locales exhibir y comercializar sus productos. También se realizó una jornada de arborización en la Plaza Inmaculada Concepción, con participación de voluntarios.

La agenda incluyó además una capacitación sobre bienestar emocional destinada a coordinadores locales.

Una red que llega a todo el país

Actualmente, Sonidos de la Tierra trabaja durante el año con unos 3.500 niños, niñas y jóvenes que forman parte de su red de formación musical.

La organización, fundada en 2002 por el maestro Luis Szarán, utiliza la música como herramienta de educación, inclusión, desarrollo comunitario y formación en valores.

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El Mega Festival Caaguazú Suena permitió mostrar parte de ese trabajo y reunir en una misma ciudad a jóvenes que llegaron desde diferentes regiones del país.

Para muchos de ellos, el encuentro comenzó mucho antes de llegar a Caaguazú: con el viaje, los preparativos, los instrumentos y el esfuerzo de sus comunidades para hacer posible su participación.

Y terminó con una imagen difícil de olvidar: 1.200 jóvenes compartiendo un mismo escenario en el Estadio Municipal Cerrado Tajy Poty, demostrando que detrás de cada instrumento hay una historia, una comunidad y una oportunidad para encontrarse con otros a través de la música.