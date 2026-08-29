Pablo Sánchez sobre la llegada de Gabriel Ávalos: “No tiene que rendir examen”

El estratega destacó que la gran ventaja del fichaje de Ávalos radica en su ritmo competitivo, lo que evita los habituales plazos de adaptación física. “La llegada de Ávalos entendemos que nos va a dar un plus: un jugador que jugó hasta hace poquito, hace menos de una semana ya estuvo jugando, está en actividad. No tiene que rendir examen, no tiene que ponerse a punto; o sea, es un jugador que se pone la camiseta y juega en cualquier momento en la medida que lo necesitemos. Así que bienvenido sea, estamos muy contentos”.

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Consultado sobre la disponibilidad del atacante de cara al próximo compromiso y el estado sanitario del plantel, el DT aseguró que el goleador ya es una opción potable para el cuerpo técnico ante la apretada agenda. “Sí, Ávalos tranquilamente puede ser considerado. Vamos a ver: necesitamos también, de alguna manera, gente fresca. Se está viendo, se ve en todos los partidos —no solamente en el de hoy; en el de hoy quizás por la necesidad del rival—, un grado de cansancio que tiene que ver con esta seguidilla tan grande de partidos que venimos jugando”.

En cuanto a la temprana salida de Bernardo Romeo Benítez —quien no retornó para el segundo tiempo—, Sánchez llevó tranquilidad al hincha franjeado al explicar que se trató de una medida de precaución ante las molestias musculares del extremo. “Pero Romeo Benítez está bien. Él me dice que sentía muy cargado el posterior y que entendía que era más que nada por prevención, y me parece acertado. Porque perder a un jugador como Romeo por lesión para nosotros sería grave, entonces tenemos que cuidarlo y ojalá no se lesione”.

Finalmente, el entrenador profundizó en el desgaste físico particular que sufre el el habilidoso extremo debido a su despliegue y a las características de su juego en el sector ofensivo. “Obviamente no está exento: él hace un esfuerzo muy grande, sus recorridos generalmente son largos, con aceleraciones fuertes, entonces claro, corre un riesgo. Y tampoco tiene el gran físico como para sentirse protegido, entonces de alguna manera él está todo el tiempo esquivando el contacto y ese esfuerzo extra el día de hoy le pasó factura”.