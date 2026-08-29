Dean Huijsen, un hincha del Málaga al que se enfrenta por primera vez

Dean Huijsen, neerlandés de nacimiento y malagueño de crianza, vivirá este domingo un partido con especial valor sentimental contra el Málaga, su equipo entre los 10 y los 16 años, en LaLiga EA Spoorts (Primera División del fútbol español).

Huijsen se crio en Marbella (sur de España), donde se mudó su familia cuando él tenía 5 años. Destacaba en las categorías inferiores del club malagueño, llegó a ser capitán y un asiduo en la selección andaluza, como su compañero en el Real Madrid Brahim Díaz.

Desde que despuntara y el Juventus de Turín pagara 200.000 euros por él en 2021 -antes de que Sergio Pellicer pudiera hacerle debutar con el primer equipo del Málaga-, su crecimiento ha sido meteórico hasta ser titular en el Real Madrid y una opción para la zaga de la selección española.

No oculta su pasión por el Málaga: la pasada campaña estuvo tres veces en La Rosaleda viendo al equipo, en un triunfo por 3-0 en octubre contra el Deportivo; en una derrota por 2-3 contra el Castellón en abril y en un 1-1 frente al Racing en mayo.

Además de asistir al estadio, bajaba al vestuario a celebrar las victorias con el equipo, incluso posando en alguna foto de celebración con la plantilla malaguista. En el año de Primera Federación, en la 2023-2024, también los visitó con su camiseta blanquiazul puesta.

Desde 2021 han sido Juventus, Roma -con su actual técnico, Jose Mourinho-, Bournemouth, Real Madrid y también la absoluta de España sus estaciones en cinco años, mientras que, a la par, el Málaga trataba de volver a la máxima categoría.

Este domingo, a las 17.00 horas (15.00 GMT), el espigado central hispano-neerlandés con acento andaluz se enfrenta por primera vez al equipo de su corazón, el mismo Málaga al que suele ir a animar siempre que puede.