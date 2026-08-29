Dépor-Valencia, reencuentro de dos campeones de Liga que buscan crecer

El Dépor ha pagado caro sus regalos defensivos en los dos primeros partidos de Liga, en los que no ha pasado del empate pese a conseguir adelantarse en el marcador con sendos goles del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang.

El salto de categoría exigirá al equipo de Antonio Hildago minimizar esos fallos groseros porque, a diferencia de lo sucedido el curso pasado, los rivales no perdonan en la máxima categoría. El Valencia, que todavía no ha marcado, supondrá una nueva reválida.

Además, la juventud e inexperiencia en Primera de muchos de los jugadores deportivistas es un problema y, por ello, la dirección deportiva sigue buscando un central con más experiencia en el mercado para reforzar la línea defensiva.

Mientras ese futbolista no llega a Riazor, Hidalgo tendrá que elegir entre Loureiro y Bright Ede para acompañar a Lucas Noubi en el centro del eje defensivo. Amatucci y Mario Soriano parecen fijos en la medular, por lo que la otra duda está en la línea de ataque, donde Mella y Nsongo Bil aspiran a un puesto en el once, ya que Adama Traoré, último fichaje deportivista hasta el momento, se quedará fuera de la convocatoria.

Enfrente está el Valencia, que afronta con su visita a Riazor su primer desplazamiento de la temporada con la necesidad de reaccionar después de un arranque liguero en el que todavía no ha conseguido ganar ni marcar gol.

El equipo de Carlos Corberán suma un punto de los seis disputados, tras empatar sin goles ante el Celta en Mestalla y perder 0-1 frente al Betis en un inicio que ha despertado las dudas alrededor del equipo y el malestar de la afición.

Corberán ha apostado en este inicio por una defensa de cinco ante la falta de fichajes en un lateral derecho para el que ya cuenta con Pablo Maffeo, que fue titular ante el Betis, y con su jugador deseado, el recién fichado Arnau Martínez. La llegada del lateral catalán, que podría debutar, y la lesión de Guido Rodríguez, abre la posibilidad de volver al sistema de defensa de cuatro, aunque en la previa el técnico aseguró que “el sistema no puede depender de un jugador”.

Además de la sensible baja de Guido Rodríguez, el Valencia tampoco podrá contar con Maffeo, también con una lesión muscular sufrida ante el Betis, y los lesionados de larga duración Diego López y José Copete para regresar a Riazor más de ocho años después de su última visita, que se saldó con victoria valencianista por 1-2.

En cuanto a las altas, Dimitri Foulquier vuelve a la convocatoria después de pasar por el quirófano para ser operado de la rodilla en febrero.

Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro, Lucas Noubi, Loureiro o Bright Ede, Quagliata; Altimira, Amatucci, Mario Soriano, Asp Jensen; Nsongo Bil y Aubameyang.

Valencia: Dimitrievski; Arnau Martínez, Diakhaby, Pepelu, Tárrega, Jesús Vázquez o Gayà; Sato, Ugrinic, Danjuma; Javi Guerra y Hugo Duro o Sadiq.

Árbitro: pendiente de designación