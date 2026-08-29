El argentino Dituro pide disculpas por su error en la derrota del Elche ante el Racing

"Siento mucho el error que cometí en el primer gol, y me duele en el alma no haber estado a la altura del partido en ese momento", escribió el guardameta, uno de los capitanes del equipo ilicitano, sobre el encuentro correspondiente a la tercera fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Dituro, que cumple su cuarta temporada en la entidad, desveló que ya había trasladado sus disculpas a sus compañeros y al cuerpo técnico "en privado" antes de dirigirse públicamente a la afición del Elche, "sobre todo a los que cruzaron media España" para acompañar al equipo en Cantabria (norte del país), entre ellos su mujer y sus dos hijos.

El portero agradeció además el esfuerzo de sus compañeros, que "a pesar de la situación adversa, intentaron hasta el final levantar un resultado duro".

"De esta me levantaré más fuerte y voy a trabajar incansablemente para ayudar al equipo", añadió Dituro.

“Esto es Elche. De esto se trata la vida, aceptar lo que sucedió, aprender, trabajar, levantarse, corregir y seguir adelante", sentenció.