El Barça prepara el partido ante el Rayo sin Gavi

El técnico alemán Hansi Flick dirigió una sesión matinal en el campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en las afueras de Barcelona, con todos los jugadores disponibles del primer equipo, además de los futbolistas del filial Eder Aller, Hamza Abdelkarim, Brian Fariñas y Jesse Bisiwu

También completó su segundo entrenamiento con el Barça el guardameta croata Dominik Livakovic, cuya incorporación con el club azulgrana hasta 2030 se oficializó el jueves.

El club catalán todavía no ha confirmado si el arquero balcánico se enrolará en la plantilla azulgrana ya mismo o se marchará un año cedido a otro equipo.

El Barça llevará a cabo este domingo, a las 11.00 horas (09.00 GMT), la última sesión antes del partido contra el Rayo Vallecano. Posteriormente, el técnico Hansi Flick comparecerá en rueda de prensa.