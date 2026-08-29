El Mineiro vence al Vitória y completa trece partidos sin perder

La victoria le permitió al equipo de Belo Horizonte sumar 36 puntos y ubicarse a quince unidades del líder Palmeiras (51), que el domingo puede aumentar aún más su ventaja en la punta cuando visite al humilde Mirassol.

El equipo comandado por el técnico argentino Eduardo Domínguez abrió una ventaja de dos goles con anotaciones de los atacantes Thiago Borgas y Reinier, mientras que el conjunto visitante descontó a cuatro minutos del final del partido por intermedio de Erick.

Los dos equipos salieron a la cancha con varios suplentes y reservaron a los titulares para los partidos del próximo miércoles por la Copa do Brasil ante la confianza de que podrán avanzar a semifinales de este torneo.

Vitória cayó por 1-0 en su visita al Vasco da Gama en el partido de ida por cuartos de final y puede clasificar a semifinales con una victoria por más de un gol de diferencia en casa, mientras que el Mineiro empató 0-0 con el Cruzeiro en la ida y necesita de un triunfo en la vuelta.

La derrota dejó al Vitória en el décimo tercer lugar de la clasificación de la Liga, con 29 puntos, con solo cinco unidades de ventaja de los clubes que están en la zona de descenso a la segunda división.

En otro partido anticipado de la vigésimo quinta jornada, São Paulo se impuso por 2-1 al Bragantino en casa y, con 30 puntos y a 21 unidades del líder, ascendió al undécimo lugar de la clasificación.

El conjunto paulista, comandado por el exseleccionador brasileño Dorival Junior, venció con un gol de penalti de Luciano y una anotación del juvenil Gustavo Santana, y el visitante descontó en el último minuto del tiempo reglamentario con Fernando, en una anotación que inicialmente fue anulada por fuera de lugar, pero que el VAR validó.

El Bragantino quedó estancado en el octavo lugar de la clasificación, con 35 puntos.

La vigésimo quinta jornada proseguirá el domingo con seis partidos y el lunes con el último.

Palmeiras tiene la oportunidad de aislarse aún más en la cima de la clasificación en su visita al Mirassol, uno de los clubes hundidos en la zona de descenso a la segunda división.

El conjunto dirigido por el técnico portugués Abel Ferreira cuenta con 51 puntos y una ventaja de seis unidades sobre Flamengo, el segundo en la clasificación y su principal rival en la disputa por el título.

Flamengo tendrá un duro duelo el domingo ya que tendrá que medirse en un derbi con el Botafogo.