¡Precaución conductores!, realizan obras hoy y mañana en el corredor vial Las Residentas

En la ciudad de Luque, las obras de intervención en el Corredor Vial Las Residentas avanza con los trabajos en la avenida Don Atilano Cáceres, a la altura de la avenida Sudamericana.

Desde el MOPC destacan que esta obra es estratégica para mejorar la conexión con Asunción, reducir la congestión vehicular y fortalecer la seguridad vial, en beneficio directo de aproximadamente 500.000 usuarios que transitan diariamente por este acceso metropolitano.

Los trabajos en el Corredor Vial Las Residentas se realizan hoy y mañana, con tareas que incluyen la colocación de estructuras para mejorar el drenaje bajo la vía. Debido a estas intervenciones, desde la cartera de Estado recomiendan a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización en la zona de obras.

Durante las jornadas de trabajo se cerrará la media calzada del lado izquierdo de la Avda. Don Atilano Cáceres, a la altura de la Avda. Sudamericana, mientras que los vehículos circularán por el sector derecho habilitado. Una vez superado el tramo intervenido, podrán reincorporarse a sus carriles habituales.

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Obras de Corredor Vial Las Residentas

Entre las labores realizadas, citan la excavación no clasificada para la conformación de la traza vial en el sector del segundo retorno, una intervención fundamental para preparar el terreno y avanzar posteriormente con la estructura del pavimento y las demás obras previstas en este tramo.

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Las tareas también comprenden el movimiento de suelos, la construcción de sistemas de drenaje y canales de hormigón, la ejecución de la estructura del pavimento, controles de calidad y trabajos en el futuro Viaducto Las Residentas, mientras las cuadrillas desarrollan jornadas extendidas e incluso labores nocturnas en los sectores habilitados para dar cumplimiento al cronograma establecido.

Uno de los principales componentes del proyecto incorpora un retorno en U en las inmediaciones del parque Ñu Guasu y la avenida Silvio Pettirossi, con el propósito de ordenar la circulación y agilizar los desplazamientos entre Luque y Asunción.

A esto se suma la duplicación de la Ruta Departamental 025 sobre la avenida General Elizardo Aquino (Tape Tuja) y la construcción de un puente de cuatro carriles sobre el arroyo Abay, además de nuevos retornos, una intersección semaforizada, una rotonda y un acceso en forma de “T” hacia la Fuerza Aérea Paraguaya.

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Todo lo anterior irá acompañado por un moderno sistema de drenaje pluvial, diseñado para mejorar el escurrimiento de las aguas y reducir los históricos problemas de inundación que afectan a la zona durante los periodos de lluvias intensas.

La obra aumentó G. 33.387 millones

La obra fue adjudicada a Benito Roggio e Hijos S.A., representada por Óscar Franco, a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY), mecanismo que fue cuestionado debido a que sus procesos no están sujetos a la Ley N° 7021 de Contrataciones Públicas. Esta situación genera cuestionamientos sobre los niveles de control y transparencia aplicados al proceso.

La iniciativa, financiada por Itaipú Binacional, había sido adjudicada por G. 133.573 millones, según informó en su momento el MOPC.

Sin embargo, posteriormente la institución comunicó que la inversión ascendía a G. 166.960 millones.

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El incremento alcanza G. 33.387 millones, unos US$ 5,6 millones, tomando un tipo de cambio de G. 6.000. Esto representa aproximadamente 25% más que el monto inicialmente adjudicado.

Restricciones vigentes

El MOPC también recuerda a la ciudadanía que permanece clausurado el carril izquierdo de ingreso a Luque, en el sector de las avenidas Elizardo Aquino y Sudamericana.

La cartera recomienda a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal encargado de ordenar el paso vehicular en la zona de obras.

El acceso a las calles afectadas estará restringido, salvo para los vecinos frentistas, quienes deberán desplazarse con especial precaución. El esquema fue coordinado previamente con la Patrulla Caminera y la Policía Municipal de Tránsito.

Para consultas sobre las modificaciones temporales se encuentra habilitada la línea telefónica 0985 203 381.