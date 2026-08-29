El tercer portero, único cambio de Mourinho en la convocatoria del Real Madrid

Sin nuevos lesionados y ningún recuperado de las siete bajas con las que arrancó la temporada hace una semana ante el Espanyol: Tchouaméni, Asencio, Mendy, Militao, Rodrygo, Endrick y Thiago Pitarch.
Por ello, ‘Mou’ mantiene el bloque y a los canteranos en defensa -Mario Rivas- y centro del campo -Cestero y Alexis Ciria-, a la vez que prepara rotaciones para su segundo partido en una semana.
La lista de convocados del Real Madrid para el partido de LaLiga EA Sports (Primera División española) contra el Málaga la forman:
. Porteros: Courtois, Lunin y Javi Navarro.
. Defensas: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas.
. Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero y Alexis Ciria.
. Delanteros: Vinícius, Mbappé, Carlos Espí, Brahim y Yan Diomande.