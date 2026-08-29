El tercer portero, único cambio de Mourinho en la convocatoria del Real Madrid

Madrid, 29 ago (EFE).- El portugués Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, mantiene a la totalidad de sus convocados respecto a los dos primeros partidos a excepción de que Javi Navarro ejercerá de tercer portero en lugar de Sergio Mestre de cara al partido ante el Málaga de este domingo en el estadio Bernabéu (15.00 GMT).