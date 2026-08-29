Piden esclarecer accidente que lesionó gravemente a inspector de tránsito durante cobertura del Mundial de Rally

Familiares del inspector de la Patrulla Caminera Ever David Paredes Colmán (33) piden que se esclarezca un extraño accidente que hospitalizó al funcionario del MOPC. El hombre se encuentra con pronóstico reservado, con fractura en ambas piernas, costillas e intervenciones quirúrgicas por lesiones internas en el bazo y el riñón.

El informe policial de la Comisaría 11ª de Capitán Miranda refiere que supuestamente se trató de una caída del inspector, que estaba a bordo de la motopatrullera Honda, modelo CB500XAH, color negro, matrícula 145 BUN.

El hombre fue comisionado para hacer la cobertura del Mundial de Rally para el dispositivo de seguridad de la Patrulla Caminera. El siniestro vial ocurrió cerca de las 17:40 en el kilómetro 23 de la ruta PY06, en el distrito de Capitán Miranda.

Los familiares sospechan que las lesiones de gravedad no corresponden a una caída y sospechan que otro vehículo puede estar involucrado. Los intervinientes informaron que una camioneta se detuvo a auxiliar al uniformado, pero se constató que no tuvo participación en el accidente, según el informe policial.

Familiares señalan contradicciones

El padre de la víctima, Juan Carlos Paredes, manifestó que el informe policial presenta varias contradicciones; entre ellas, dice que se practicó el alcotest a su hijo, cosa que consideran improbable porque presentó serias lesiones en el tórax y dificultad para respirar.

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Además, la gravedad de las lesiones no se condice con una caída de motocicleta. El agente fiscal Luis Albertini refirió que, según el informe de los peritos, la motocicleta no tendría ningún rastro evidente de colisión. Además, el vehículo que quedó a auxiliarlo no presentaba golpes.

La camioneta que fue inspeccionada por los agentes intervinientes era una Ford, modelo Ranger Raptor DC 3.0, color naranja, matrícula AATX 457, al mando de José Herminio Jager (39). Este hombre habría manifestado a los intervinientes que vio en su retrovisor caer de su motocicleta al inspector.

Los peritos forenses no descartan que pudo haberse dado un roce con otro vehículo, pero lo concreto es que esta camioneta no estaría involucrada con el siniestro vial.

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Entre la vida y la muerte

Juan Carlos refirió que «ayer me dieron la peor noticia sobre mi hijo»; manifestó que sus lesiones son muy graves y no saben si quedará con secuelas. Él cumplía funciones en Ciudad del Este y solamente vino para la cobertura de este evento.

Es padre de dos niñas, afirmó el hombre. Sus familiares se encuentran acompañando al paciente en el Hospital General de Itapúa. El director de este centro asistencial, doctor Juan María Martínez, confirmó que ayer realizaron cirugías de urgencia al agente y que, por fortuna, se encuentra con vida; no obstante, con pronóstico reservado.