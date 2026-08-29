Fútbol Internacional
29 de agosto de 2026 a la - 07:55

España cierra la concentración en Alicante con una goleada ante Uruguay (3-0)

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Redacción deportes, 29 ago (EFE).- La selección española sub-18 ha cerrado su concentración en Alfaz del Pi (Alicante) con pleno de victorias, ya que, tras imponerse los días previos a Arabia Saudí por 2-1 y a Uzbekistán por 3-0, venció este sábado a Uruguay por 3-0.

Por EFE

El equipo dirigido por David Cubillo encauzó rápidamente la victoria con un tanto del atlético Ian Mencía a los 4 minutos al culminar desde el punto de penalti un envío desde la derecha y amplió la cuenta a los 43 al remachar de cabeza en el segundo palo el barcelonista Roberto Tomás una buena combinación.

Uruguay, que también había ganado sus dos encuentros previos (3-0 a Uzbekistán y 4-0 a Arabia Saudí) tuvo su opción de acortar distancias en la prolongación del primer tiempo con un penalti, pero el disparo de Bruno Bueno fue repelido por el guardameta madridista Guille Ponce y, a poco del final, el atlético Luis Navarro 'Curro' puso el broche con un remate raso tras una dejada del también madridista Enzo Alves, hijo de Marcelo Vieira.