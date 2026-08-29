Las Dragonas son tricampeonas consecutivas de la Superliga femenina de Ecuador

Las del equipo femenino del IDV habían triunfado por 0-2 en el partido de ida, disputado el 22 de agosto, por lo que se adjudicaron el campeonato con un global de 3-2.

El gol que le otorgó el nuevo título a Las Dragonas lo anotó la atacante colombiana Karen Páez al minuto 86, pues las Guerreras se habían adelantado con un doblete de Karina Caicedo a los 22 y 65 minutos.

Las Dragonas saldrán como el primer representante de Ecuador a la Copa Libertadores femenina de octubre próximo en Ecuador y las Guerreras Albas lo harán como el segundo.

Las Guerreras Albas sorprendieron desde el comienzo del partido con presión sobre el bloque defensivo contrario, impidiendo la salida clara y la organización del juego en la mitad de la cancha, para impedir que las dueñas de casa pudieran llegar con claridad a su arco.

Karina Caicedo, que al minuto 21 reemplazó por lesión a Josenka Vélez, acompañó bien un veloz ataque de las Guerreras Albas y desde el borde del área enfiló un remate rasante hacia el costado izquierdo, que no logró controlar la portera brasileña Alice Tosta y decretó el gol al minuto 22.

Las Guerreras mantuvieron la presión y el protagonismo en procura del segundo gol para empatar la serie final, pero a Las Dragonas les bastó con cuidar la ventaja por 0-2 alcanzada en el partido de ida.

Precisamente la presión con que trabajaron las Guerreras Albas, hizo fallar en la salida al bloque defensivo de Las Dragonas, por lo que el balón quedó dividido cerca de su área y Caicedo disparó con violencia y anotó su segundo tanto.

Las Guerrera Albas jugaron desde el minuto 75 sin Tamara Angulo, por expulsión.

Las Dragonas aprovecharon la superioridad, se lanzaron con todo el procura del gol para la obtención del título y la goleadora colombiana Páez anotó con un sorpresivo remate al minuto 86.

1. Las Dragonas: Alice Tosta; Evelyn Burgos, Nicole Charcopa, Maite Zambrano, Jessy Angulo; Karen Litardo, Nicole Valencia (m.46, Karol Murcia), Claudia Roldán (m.46, Fiorella Pico); Mary Guerra (m.90, Lía Rodríguez), Adriana Valenzuela (m.83, Kerly Corozo) y Karen Páez (m.100, Angie Yanten).

2. Guerreras Albas: Liceth Suárez; Jeimy Yanza (m.82, Xiomara Alcívar), Justin Cuadra, Tamara Angulo, Nazly Sánchez; Isabel Trujillo, Josenka Vélez (m.20, Karina Caicedo), Maritell Cazares (m.82, Marcela Quiñónez), Rosa Flores; Naomi Briones (m.78, Carolina Reyes) y Cecil Aldana (m.46), Angie Celis.

Goles: 0-1, m.22: Karina Caicedo; 0-2, m.65: Karina Caicedo; 1-2, m.86: Karen Páez.

Árbitra: Jennifer Cachingre, de Ecuador. Expulsó a Tamara Angulo (m.75), amonestó a Flores, Charcopa y Reyes.

Incidencias: Partido de vuelta por la final de la Superliga Femenina de Ecuador, disputado en el estadio Banco Guayaquil, de propiedad del Independiente del Valle.