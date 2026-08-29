Urgencias compartidas en Balaídos

Una imprudencia del veterano Marcos Alonso condenó al equipo de Claudio Giráldez ante Osasuna. La expulsión del defensa madrileño allanó el camino al triunfo al conjunto de Luis Miguel Ramis, que supo explotar la fragilidad defensiva de los celestes en su propia área.

Al equipo gallego le está costando crear ocasiones de gol, pero también defender su propia área, tanto en acciones a balón parado como tras centros laterales. Esa es la obsesión de Giráldez, por eso este verano decidió incorporar a su cuerpo técnico a un especialista en la estrategia: Alberto Suárez.

Sin Marcos Alonso, que cumplirá sanción por la tarjeta roja directa que vio el pasado jueves, el sueco Carl Starfelt entrará en la línea defensiva. No será la única novedad. Aleix Febas formará en la medular, probablemente junto a Aleix Moriba, y Ferrán Jutglà recuperará su puesto en la delantera, donde podría estar acompañado por Hugo González, la sensación de la pretemporada al que Giráldez todavía no ha dado minutos en Liga, y Swedberg, que repetiría en el once.

El Athletic Club encara la visita al Celta sin haber estrenado aún su casillero de puntos tras perder frente a Sevilla y Barcelona y en medio de una marejada interna por el conflicto entre la plantilla y el club del que se tuvo conocimiento el jueves al acabar el partido del Camp Nou.

Los futbolistas rechazaron comparecer ante los medios de comunicación "por un problema interno" del que ninguna de las partes ha aclarado por ahora su origen, pero que ha enturbiado un arranque de liga y de la 'era Terzic' que a nivel deportivo está siendo ya complicado.

El equipo rojiblanco es colista junto a la Real Sociedad después de una decepcionante puesta de largo en San Mamés ante el Sevilla y de un 2-0 en la visita al Barça en una cita en la que el conjunto bilbaíno compitió bien la primera media hora antes de sucumbir ante la superioridad azulgrana a pesar de la gran labor de Unai Simón.

En el entorno bilbaíno se espera que la escuadra de Terzic, que recupera a Yuri tras la sanción por una roja directa que el CTA valoró como "un error claro y manifiesto", y sobre todo sus activos más importantes den un paso adelante imprescindible para reforzar la confianza y aliviar la presión.

En cuanto al once, además de la esperada vuelta de Yuri al lateral zurdo en lugar de un Johaneko que fue de lo mejor del Athletic en Barcelona, parece muy probable la titularidad de Yeray, Sancet y Canales, los únicos futbolistas que junto a Simón han jugado los 180 minutos.Una jornada más causan baja en ese encuentro los lesionados Dani Vivian y Beñat Prados.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Yoel Lago; Álvaro Núñez, Febas, Moriba, Carreira; Hugo González, Swedberg y Jutglà.

Athletic: Unai Simón; Hugo Rincón, Yeray, Laporte, Yuri; Canales, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Árbitro: pendiente de designación