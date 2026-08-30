0-1. Un golazo de taco del costarricense Calvo le da la victoria a Nacional en el clásico

En el estadio Campeón del Siglo, el Tricolor dio un golpe de autoridad en el partido de la cuarta jornada del Torneo Clausura y de esa forma volvió a la pelea por el título.

Apenas se habían jugado 14 minutos cuando el visitante perdió a su gran figura. El exdelantero de Celta de Vigo y Valencia Maxi Gómez recibió un fuerte golpe en la pierna izquierda y fue reemplazado.

Pese a esto, Nacional dominó el juego con un gran partido de sus centrocampistas, quienes se encargaron de crear peligro y fundamentalmente de desconectar todos los circuitos de Peñarol. En ese sentido, hubo un buen trabajo para anular al argentino Cristian Leonel Jaime.

Figura en su equipo, el debutante Gastón Martirena acercó temprano a Nacional con un centro que Washington Aguerre cortó cuando Maximiliano Silvera se preparaba para gritar el primer tanto.

Minutos después, el exlateral de Racing fue clave para que los dirigidos por Daniel Carreño se adelantaran en el marcador.

Martirena centró el balón al área con un saque de esquina desde el sector izquierdo, Luciano Boggio la bajó al medio desde el segundo palo y Calvo anotó a los 24 minutos con un espectacular gol de taco.

Peñarol pudo empatar diez minutos después con un cabezazo de Abel Hernández que se fue afuera de manera increíble y se convirtió en la más clara del once de Diego Aguirre.

El comienzo de la segunda parte tuvo a Peñarol como protagonista. El Aurinegro se adelantó en el campo para buscar el empate, aunque con un juego sin claridad.

Una gran atajada de Luis Mejía ante Javier Cabrera en un mano a mano y un cabezazo de Maximiliano Olivera que se fue afuera, fueron las más claras. Nacional se acercó gracias a un error de la defensa rival que Camilo Cándido no pudo aprovechar.

Los minutos finales tuvieron a Peñarol adelantándose sin ideas y a Nacional defendiendo una victoria que celebró cuando el árbitro marcó el final a los 95 minutos.

Apenas 13 días después de haber asumido como entrenador, luego de que el Tricolor se estrenara en el Clausura con dos derrotas, Carreño consiguió su segundo triunfo en igual cantidad de partidos jugados por dicho certamen.

Y lo hizo nada menos que en un clásico, encuentro que volvió a tenerlo como entrenador luego de 23 años y en el que ganó la batalla táctica de principio a fin.

0. Peñarol: Washington Aguerre; Mauricio Lemos, Lucas Ferreira (m.46, Brian Barboza), Maximiliano Olivera; Javier Cabrera (m.73, Luis Angulo), Roberto Fernández (m.73, Eric Remedi), Eduardo Darias, Thiago Espinoza (m.57, Lucas Hernández), Cristian Leonel Jaime; Matías Arezo y Abel Hernández (m.57, Gonzalo Gelini).

1. Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta (m.73, Nicolás Rodríguez), Sebastián Coates, Francisco Calvo, Thomas Viera; Santiago Silva (m.73, Luciano González), Lucas Rodríguez (m.62, Bruno Zuculini); Gastón Martirena, Luciano Boggio, Rodrigo Martínez (m.46, Camilo Cándido) y Maximiliano Gómez (m.14, Maximiliano Silvera).

Árbitro: Gustavo Tejera. Amonestó a Ferreira, Darias, Jaime, Rodríguez, Calvo y Mejía.

Incidencias: Partido de la cuarta fecha del Clausura uruguayo, disputado en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo.