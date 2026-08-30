10 datos de la jornada 3

Sólo el Real Madrid, ganador por 4-0 contra el Málaga en el estadio Santiago Bernabéu, ha hecho pleno de nueve puntos en las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports, a la espera del resultado de este lunes del Barcelona, que también puede hacerlo si vence al Rayo Vallecano en el Camp Nou. Los demás equipos ya han perdido algún punto.

Hasta seis equipos de los veinte competidores en LaLiga EA Sports aún no han logrado el triunfo en tres jornadas del torneo. Ni el Villarreal, que cayó 1-0 con el Alavés; ni el Elche, que perdió 3-2 con el Racing; ni el Málaga, con el 4-0 con el Real Madrid; ni el Valencia, doblegado por 3-1 por el Deportivo, ni el Celta, derrotado 0-2 por el Athletic, ni el Rayo Vallecano, que este lunes visita al Barcelona.

A la vez, otros seis conjuntos no han sufrido ninguna derrota hasta ahora en las tres jornadas disputadas de LaLiga EA Sports. Son el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Alavés, el Deportivo de La Coruña y Osasuna, que se mide este lunes al Getafe en El Sadar.

Goleador por dos veces en el triunfo por 1-3 del Atlético de Madrid en Sevilla, además de la primera jornada ante el Málaga con un tanto, Álex Baena ya ha marcado un gol más en tres encuentros de este curso que en los 46 que disputó en su primera campaña en el conjunto rojiblanco en 2025-26, cuando solo anotó dos dianas.

La última victoria en Primera División del Racing de Santander se remontaba al 15 de enero de 2012, cuando venció por 0-2 a Osasuna en El Sadar. Y la última en El Sardinero databa del 7 de enero de aquel año, por 1-0 ante el Zaragoza. Este viernes volvió a vencer en la máxima categoría y en su estadio, con el 3-2 con el que doblegó al Elche.

Desde el 4 de abril pasado, cuando doblegó por 2-0 al Levante, la Real Sociedad no había vencido en su campo en LaLiga EA Sports hasta este sábado, cuando se impuso por 2-1 al Espanyol con los goles de Ander Barrenetxea y Osri Oskarsson y las asistencias de Mikel Oyarzabal. Entre ambas victorias, había empatado como local con el Alavés (3-3) y el Betis (2-2) y había caído con el Getafe (0-1) y el Valencia (3-4) en el tramo final del curso anterior.

Sólo en dos ocasiones anteriormente, en mayo de 2018 por 5-4 y en octubre de 1964 por 5-1, en ambas contra el Barcelona, el Levante marcó cinco goles en un duelo en Primera División, como hizo este sábado para imponerse por 5-2 al Betis en el estadio Ciudad de Valencia.

Ya son tres goles de Pierre Emerick Aubameyang para el Deportivo de La Coruña, ganador por 3-1 frente al Valencia. Ha repartido cada uno de sus tantos en cada jornada. Primero en el 1-1 frente al Elche, después en el 1-1 ante el Málaga y ahora en el primer triunfo del curso del conjunto coruñés, este domingo en el estadio Riazor.

Después de las derrotas por 1-3 ante el Sevilla y por 2-0 contra el Barcelona, el Athletic Club se impuso al Celta por 0-2 en Balaídos para lograr el primer triunfo de la era de Edin Terzic, con los goles de Álex Berenguer y Robert Navarro.

El Elche recibió tres goles en su derrota por 3-2 contra el Racing de Santander en El Sardinero. Los suma a los cinco que encajó la pasada jornada contra el Barcelona para un total de ocho tantos en contra en las últimas dos citas del campeonato. Ha recibido nueve en esta Liga. Es el equipo más goleado del torneo hasta ahora. EFE