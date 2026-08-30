3-2. Pegada del Real Madrid y frustración del Atlético

Un partido tan equilibrado y tan intenso como expresó el marcador, con el conjunto rojiblanco siempre a contracorriente, primero con el 2-0 en contra y después con el 3-1, pero también siempre dentro del encuentro, en el que no tuvo tanto tino sobre la portería contraria como su rival, al que puso en aprietos fuera cual fuera el resultado parcial. Jenni Hermoso, el último fichaje del Atlético, siguió el encuentro desde la grada.

El Real Madrid tomó ventaja rápido. Pura efectividad. Y talento. No se entiende de ninguna manera el 1-0, apenas en el minuto 7, sin la ruleta dentro del área de Lotte Keukelaar que desbordó el sistema defensivo del Atlético. El toque final fue de Felicia Schröder. Pero todo el mérito corresponde a su compañera, que lo impulsó todo.

El 2-0 fue más duro ya para el Atlético. Un gol olímpico de Sandie Toletti al palo más largo que sobrepasó la estirada de Lola Gallardo. Dos goles en contra para el conjunto rojiblanco en tan solo un cuarto de hora, pero tal distancia sólo generó la reacción del equipo de David González, que, de repente, encerró al Real Madrid, replegado atrás.

No había tenido tanta puntería el Atlético con el 0-0, cuando Luany cruzó demasiado su disparo con la derecha, pero sí después. Su insistencia, bajo un dominio cada vez más evidente, fue recompensada con un golazo, por creación, combinación y ejecución. Por el tacón de Luany en su desmarque, por el pase de primeras de Fiamma Benítez y por la irrupción y el remate desde el suelo de Synne Jensen. La defensa blanca, desbordada.

El 2-1 reavivó aún más el derbi, con polémica entonces. El Atlético anotó el 2-2, anulado por una falta de Maite Zubieta sobre Levels en un agarrón dentro del área tras un córner. La jugada siguió. Un remate de Gio golpeó el larguero, después Toletti salvó bajo la línea el remate de Fiamma y finalmente Xènia remachó el gol. Fue invalidado, tras las revisiones.

Y, cuando peor se sentía, el Real Madrid demostró de nuevo su efectividad ofensiva. Lo más importante del fútbol. Cierto que hubo dos errores del Atlético, uno en la salida en torno a su área de Lucía Rodríguez y otro en el despeje final de Alexia Fernández, tan cierto como que Schröder es una goleada imparable. Su segundo gol. El 3-1.

Y, aun así, volvió a responder el Atlético, incluso antes del descanso. El 3-1 fue en el 44. El 3-2 en el 50, con un derechazo de Jensen desde la esquina del área que sorprendió y superó a Frohms. Había aún mucho derbi, con cinco goles en la primera parte y aún toda la segunda mitad, que bajó su atractivo, más turbio el juego y con dos expulsiones.

Le sobraron revoluciones a Schröder. Ya le ocurrió en su primera tarjeta amarilla, cuando reaccionó en una pugna con Xénia. En el minuto 54, se equivocó aún más. Su agresión con los tacos, cuando soltó una patada desde el suelo sin justificación sobre Rosa Otermin tras una fricción anterior, fue revisada por petición del Atlético. Expulsión.

Es una cuestión que debe cuidar la potente delantera y rematadora de 19 años del Real Madrid, que se preparó para encarar los 35 minutos finales en inferioridad numérica, pero finalmente fueron poco más de diez.

También se equivocó claramente Gio Garbelini en el Atlético de Madrid. En el minuto 68, también se olvidó del balón, ya terminada la jugada, para soltar una patada a Eva Navarro. La revisión confirmó el único destino posible, la roja, entre la ofensiva de su equipo, con un remate de Amaiur y otro de Lola Gallardo en el córner final, pero sin el empate.

3 – Real Madrid: Frohms; Eva Navarro, María Méndez, Andersson, Levels; Toletti (Linda Caicedo, m. 78), Elisa Sens, Andreia Jacinto (Lakrar, m. 94); Keukelaar (Beerensteyn, m. 61), Schröder y Angeldahl.

2 – Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alex Fernández, Xènia, Lucía Rodríguez, Rosa Otermin (Allegra, m. 76); Kuhl (Celia, m. 87), Maite Zubieta (Cziszar, m. 76); Luany, Fiamma Benítez, Gio; Jensen (Amaiur, m. 80).

Goles: 1-0, m.7: Schröder. 2-0, m.15: Toletti. 2-1, m.35: Jensen. 3-1, m.44: Schröder. 3-2, m.50+: Jensen.

Árbitra: Alicia Espinosa (C. Madrileño). Expulsó con tarjeta roja a Schröder (m. 55), del Real Madrid, por una patada con los tacos sin balón sobre Rosa Otermin, y a Gio Garbelini (m. 68), del Atlético de Madrid, por una patada sin pelota de por medio a Eva Navarro. Amonestó con tarjeta amarilla a la local Schröder (m. 42) y a la visitante Xènia (m. 23).

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la Liga F, disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano ante unos 4.000 espectadores.