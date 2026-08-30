Brasileño Da Conceição y uruguayo Rodríguez le dan triunfo al América, que sigue de líder

Las Águilas, dirigidas por el uruguayo Guillermo Almada, dejaron en el banquillo a varios titulares y, aunque fueron superadas en varios segmentos del partido, fueron contundentes en el área rival y aseguraron el triunfo.

Da Conceição anotó con un golpe de derecha en el minuto 24 para inclinar hacia el cuadro de casa un duelo que iba parejo.

El Puebla fue mejor en la segunda mitad, pero dejó ir varias oportunidades claras de empatar y fueron las Águilas las que aumentaron la ventaja con un gol de derecha de Rodríguez en el 77.

América llegó a cinco victorias, un empate y 16 puntos para confirmarse como primero de la tabla de posiciones.

Un par de horas antes, el venezolano Salomón Rondón saltó al liderato de los goleadores al darle al Pachuca un empate 1-1 ante las Chivas de Guadalajara y el Querétaro derrotó por 1-3 al Atlas.

Las Chivas tomaron ventaja con un tanto de Roberto Alvarado a pase de Hugo Camberos y Rondón rescató la igualada al convertir un penalti en el minuto 79 para llegar a seis dianas, una más que el argentino Lucas Ocampos del Monterrey.

Querétaro sorprendió al Atlas con protagonismo del uruguayo Santiago Homechenko, quien anotó dos goles.

En el minuto 39, el sudamericano puso el 0-1 en el cobro de un penalti. El español Carlo García metió un gol en propia puerta en el 42 para que Atlas empatara, pero en la segunda mitad, los visitantes fueron mejores y lo confirmaron con un gol de zurda de Homechenko y uno de derecha de García.

La sexta fecha del campeonato comenzó ayer cuando el campeón Cruz Azul goleó por 1-3 al Necaxa y el Tijuana derrotó por 2-0 al Pumas UNAM.

Jeremy Márquez, el argentino Nicolás Ibáñez y el colombiano Willer Ditta convirtieron por los Azules del entrenador Joel Huiquí, que detuvieron una racha de tres derrotas consecutivas. Emilio Rodríguez descontó por el cuadro de casa.

El mundialista Gilberto Mora le anotó dos penaltis al guardameta costarricense Keylor Navas para darle al Tijuana el triunfo sobre los Pumas UNAM.

En otro partido, el Atlante empató con León con un gol de último momento del argentino Martín Sarrafiore, de zurda a pase del ecuatoriano Jairón Charcopa, luego de que los visitantes tomaron ventaja con un penalti convertido por José Alvarado.

Este sábado, Santos Laguna recibirá al Tigres UANL y mañana concluirá la sexta fecha con el Toluca-Juárez FC y Monterrey-San Luis.