Con Julio Enciso de titular, el Ipswich Town cayó por goleada ante el Manchester United

El Ipswich Town no logró sumar en su visita a Old Trafford y fue superado con claridad por 5-2 ante el Manchester United en la segunda fecha del campeonato inglés. El paraguayo Julio Enciso arrancó desde el vamos con la camiseta número 10 en el esquema ofensivo del conjunto visitante.

El encuentro comenzó favorable para los dirigidos por Gary O’Neil, que lograron adelantarse a los 29 minutos por medio de Leif Davis. Sin embargo, la reacción de los locales no tardó en llegar: Bruno Fernandes puso la igualdad a los 40′, enviando el juego al descanso con paridad en el tanteador.

Your Town at Old Trafford! ✊ pic.twitter.com/mVMj2LVNvs — Ipswich Town (@IpswichTown) August 30, 2026

En la etapa complementaria, el Manchester United impuso condiciones y desarmó la defensa visitante. Un gol en contra de Jacob Greaves a los 56′ adelantó a los locales, y posteriormente Bruno Fernandes completó una jornada consagratoria al marcar dos tantos más (61′, de penal, y 68′) para firmar su hat-trick. Hacia el cierre, a los 82′, Bryan Mbeumo anotó el quinto para sellar la contundencia de los dueños de casa.

Pese al descuento agónico de Chuba Akpom en el tiempo añadido (90+1′), el marcador definitivo de 5-2 sentenció una dura derrota para el equipo de Enciso, que buscará recuperarse en la próxima jornada de la liga inglesa.