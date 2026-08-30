Multitudinaria caravana acompaña a Prieto rumbo a Caacupé y Asunción

El líder de Yo Creo, Miguel Prieto, destacó la importante cantidad de personas que se fueron sumando a la movilización desde diferentes puntos del país y afirmó que el respaldo ciudadano va más allá de su figura política. Dijo que la movilización representa un “despertar” ciudadano y no solamente un respaldo a su candidatura, en la antesala del juicio oral por el caso Tía Chela.

“Yo creo que el pueblo se identifica conmigo porque es un juicio que siempre le hicieron al pueblo”, manifestó.

El candidato a la Presidencia de la República afirmó que la movilización representa, desde su perspectiva, una reacción de la ciudadanía ante lo que considera años de sometimiento y abuso de poder.

“Es como que nos ven desde arriba y siempre te golpean, te golpean, hacen lo que quieren y piensan que nunca vamos a reaccionar”, expresó.

En ese sentido, dijo que la presencia de los ciudadanos en la caravana constituye una manera de decir basta.

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“Yo tengo vida, yo tengo sueños, yo tengo esperanzas, yo puedo decir basta”, señaló.

Desde diferentes puntos del país

Uno de los aspectos destacados por Prieto es que la movilización no se limita a personas provenientes del Este del país. Según explicó, grupos de ciudadanos se están desplazando desde diferentes regiones para confluir en Caacupé.

Mencionó la presencia de grupos provenientes de Ciudad del Este, Central, el Chaco, el Sur y el Norte, por lo que espera que la concentración permita dimensionar la magnitud de la convocatoria.

“Yo no me animo a decir, pero yo creo que en una hora y media, dos horas ahí en Caacupé ya vamos a dimensionar lo que este movimiento, no político, un movimiento de personas, un movimiento de personas libres está generando”, afirmó.

Prieto insistió en que la movilización como “un despertar” y aseguró que, según su percepción, está generando preocupación dentro del sistema político.

“Está haciendo temblar el sistema”, enfatizó.

“La gente está cansada”

Para Prieto, la importante participación ciudadana responde principalmente al hartazgo de diferentes sectores de la población.

“La gente está cansada, la gente está despertando”, afirmó.

El candidato insistió en que quienes participan de la caravana no necesariamente lo hacen únicamente para respaldar su candidatura.

“Voy a acompañar este proceso, no a Miguel Prieto, este proceso, este movimiento, este despertar”, manifestó, al explicar cómo interpreta el acompañamiento ciudadano.

En otro momento, dejó una de sus principales definiciones sobre la movilización: “No es a Miguel Prieto, es al pueblo, a un pueblo unido, a un pueblo organizado y a un pueblo despierto y a un pueblo sin miedo”.

Critica al Gobierno y defiende a médicos

Durante la entrevista, Prieto también se refirió a la situación de los médicos que recientemente se movilizaron en Ciudad del Este y cuestionó el uso de la fuerza policial durante la protesta.

“El Gobierno se pasó atacándonos todo el tiempo. Ayer atacaron a los médicos. Ayer no más usaron la fuerza”, afirmó.

Según dijo, los profesionales reclamaban medicamentos, insumos y un trato digno.

Sin embargo, aclaró que no responsabiliza directamente a los agentes policiales.

“Los policías no tienen la culpa. Ellos solamente cumplen órdenes porque son jerárquicos”, expresó.

Prieto aprovechó la entrevista para manifestar su solidaridad con los médicos y sostuvo que, de llegar al Gobierno, pretende dar otro trato al sector.

“No es el oficialismo, es el sistema”

Consultado sobre si considera que el oficialismo teme a la movilización, Prieto respondió que la cuestión trasciende a los partidos políticos.

“No es el oficialismo, es el sistema”, respondió.

Afirmó que se trata de un sistema que, según su interpretación, lleva décadas arraigado en el país. También remarcó que entre quienes lo acompañan existen ciudadanos de diferentes sectores políticos.

“No es el Partido Colorado. En este sistema hay buenos colorados que acompañan también a Miguel Prieto, acá hay miles”, sostuvo.

Mencionó además a liberales, padres, madres, profesionales y otros sectores de la sociedad que, según dijo, están cansados de la situación del país.

Prieto viaja con chaleco antibalas

Durante el recorrido, Prieto también fue consultado sobre el chaleco antibalas que utiliza y si recibió algún tipo de amenaza.

“Soy valiente, pero no soy estúpido”, respondió.

De Caacupé a Asunción

El recorrido tiene como destino inmediato Caacupé, donde se espera la concentración de los diferentes grupos que se movilizan desde distintos puntos del Paraguay.

Posteriormente, la caravana continuará hasta Asunción, en la antesala de una jornada clave para Prieto, quien mañana deberá presentarse ante la Justicia para el desarrollo del juicio oral y público relacionado con el caso Tia Chela.

Mientras la caravana avanza, el movimiento busca convertir el recorrido en una demostración de fuerza ciudadana y respaldo político, en una jornada que concentra la atención de diferentes sectores de la oposición.