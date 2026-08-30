David Soria, tras los pasos de Maier, Zoff, Friedel y Cool

Las cinco grandes ligas europeas tendrán entonces sus récords de titularidades seguidas en manos de cinco porteros. Cinco hombres separados por países, épocas y estilos, pero unidos por una cualidad especialmente difícil de sostener: estar siempre. Sin lesiones, sanciones, descansos ni entrenadores dispuestos a cambiar de guardián.

Por encima de todos aparece Sepp Maier. El alemán acumuló 442 titularidades consecutivas con el Bayern de Múnich entre la primera jornada de la temporada 1966-1967 y la última de la 1978-1979. Trece campeonatos completos, 442 partidos sin que nadie ocupara su lugar.

Su cadena no la rompió otro portero, ni una lesión sufrida sobre el césped, ni una decisión técnica. La detuvo un accidente de tráfico en el verano de 1979. Maier tuvo que retirarse con 35 años y dejó tras de sí una cifra que todavía parece pertenecer a otra dimensión.

También alcanzó una frontera extraordinaria Dino Zoff, dueño del récord de la Serie A con 332 titularidades consecutivas. La serie comenzó el 21 de mayo de 1972, en un Nápoles-Bolonia, y terminó el 15 de mayo de 1983, en un Juventus-Génova.

Entre ambas fechas transcurrieron once años en los que Zoff no faltó a una sola cita liguera. Disputó los dos últimos encuentros de su etapa en el Nápoles y los 330 que jugó con el Juventus. Su última titularidad coincidió con su despedida de la Serie A, a los 41 años.

En Inglaterra, Brad Friedel enlazó 310 partidos como titular entre el 14 de agosto de 2004 y el 29 de septiembre de 2012. El estadounidense mantuvo la racha incluso después de cambiar dos veces de equipo: la inició en el Blackburn Rovers, la prolongó en el Aston Villa y la llevó hasta el Tottenham.

El 7 de octubre de 2012, André Villas-Boas eligió a Hugo Lloris para enfrentarse precisamente al Aston Villa. Friedel contempló desde el banquillo cómo se cerraba una cadena de más de ocho años. El portero que había cambiado de ciudad, de camiseta y de entrenador encontró por fin un relevo.

La Ligue 1 francesa guarda el nombre de Fabien Cool. El guardameta del Auxerre fue titular en 306 encuentros consecutivos entre agosto de 1998 y diciembre de 2006. En su caso, una pubalgia puso fin a una serie que se extendió durante más de ocho temporadas.

Maier, Zoff, Friedel y Cool parecían nombres alejados de la realidad del Getafe. Leyendas de Bayern, Juventus, Tottenham o Auxerre, dueños de récords construidos en otros países y, en algunos casos, en otro fútbol. Pero Soria ya puede sentarse a su mesa.

Su historia comenzó el viernes 13 de agosto de 2021. Aquel día, José Miguel González 'Míchel' lo alineó en Mestalla frente al Valencia, en la primera jornada de la temporada 2021-2022. El Getafe perdió 1-0, pero en aquella derrota nació una racha que atravesó cinco campañas completas y sobrevivió a tres entrenadores: Míchel, Quique Sánchez Flores y José Bordalás.

El último portero que ocupó la titularidad antes de Soria fue Rubén Yáñez. Bordalás le dio la portería en la última jornada del curso 2020-2021, en un Granada-Getafe que terminó sin goles. Desde aquel 23 de mayo de 2021, nadie volvió a desplazar a Soria del once en un encuentro de Liga.

Por detrás pasaron Yáñez, Diego Conde, Kiko Casilla, Daniel Fuzato y Jirí Letácek. Cambiaron los suplentes, los entrenadores y buena parte de la plantilla, pero la portería permaneció intacta. Letácek ya acumula dos temporadas completas y las dos primeras jornadas de la actual relegado al banquillo en el campeonato.

Soria recibió el récord con la misma sobriedad con la que construyó su carrera. Después de igualar las 192 titularidades de Larrañaga ante el Racing, partido en el que además detuvo un penalti decisivo a Andrés Martín, evitó cualquier celebración anticipada.

"Ese dato lo tengo y no me gusta hablar de ello hasta superarlo porque estoy a un partido. Es verdad que todo el mundo lo recuerda. Es un premio al trabajo y a la constancia. Que no se pare ahí en mucho tiempo", afirmó.

Este lunes, si su nombre aparece en el once del Getafe, Larrañaga quedará atrás. Por delante seguirán Cool, Friedel, Zoff y, casi fuera de la vista, Maier. Soria no necesitará perseguirlos. Su camino transcurre bajo un larguero, donde cada semana el contador vuelve a ponerse en peligro. Otra portería, otro balón y otro partido. Así se construyen los récords que parecen eternos: sin faltar nunca.