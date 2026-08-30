El fallecido músico Ruben Rada es homenajeado en el Clásico uruguayo

Antes del comienzo del juego, la familia del cantante ingresó al campo de juego del estadio Campeón del Siglo y allí recibió el apoyo de la parcialidad del Aurinegro, club del que era hincha el artista que en 2011 fue galardonado con un Grammy a la Excelencia Musical.

El homenaje estuvo acompañado por una cuerda de tambores y banderas con la imagen de quien falleció el pasado miércoles a los 83 años tras luchar por un mes contra una neumonía.

Además, Peñarol disputó el Clásico con una camiseta especialmente diseñada para la ocasión, en la que una imagen del rostro de Rada estuvo en el pecho al costado del escudo aurinegro.

Por otra parte, luego del final del partido el entrenador de Nacional, Daniel Carreño, dedicó en rueda de prensa unas palabras al músico con quien tenía un vínculo.

"Ha sido una semana con mucha emoción. Quizá no encuentre las palabras en este momento. Para Rada un abrazo. Sé que él me hubiera dado un abrazo y me hubiera dicho: 'Suerte, Daniel, menos el domingo'. Seguro me hubiera dicho eso Ruben. Me lo dijo Matías, su hijo, cuando lo fui a saludar", indicó.

Rada, una de las principales figuras en la historia de la música uruguaya, falleció el pasado miércoles y su velatorio se llevó a cabo un día después en el Palacio Legislativo de Montevideo. Allí estuvo presente ese día Carreño para saludar a la familia.

Nacional venció este domingo por 0-1 a Peñarol en una nueva edición del clásico uruguayo que se decidió por un golazo de taco del central costarricense Francisco Calvo en la primera parte.

En el estadio Campeón del Siglo, el Tricolor dio un golpe de autoridad en el partido de la cuarta jornada del Torneo Clausura y de esa forma volvió a la pelea por el título.